El PNV emplaza a EH Bildu a hacer "menos ruido" y a negociar las cuentas con "seriedad"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi. EITB
Euskaraz irakurri: EAJk EH Bilduri eskatu dio "seriotasunez" negoziatzea eta hedabideetan "zarata gutxiago" egitea
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha respondido de este modo al ofrecimiento que hizo ayer el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al PNV para negociar de forma conjunta los presupuestos del Gobierno Vasco, así como los de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El Gobierno Vasco apuesta por la gestión completa del "puerto estratégico" de Pasaia

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha admitido que quedan las transferencias más difíciles de traspasar, ya que son las últimas para completar el Estatuto de Gernika.  Son las diez con las que se completaría el Estatuto, y entre ellas están los puertos de Bilbao y Pasaia y el régimen económico de la Seguridad Social. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.

Andueza al PNV: "Para que las cosas funcionen hace falta interlocución, diálogo y confianza"

Andueza ha precisado que en una coalición de gobierno es muy importante que "las relaciones estén bien engrasadas y que haya una buena interlocución y diálogo", tal y como ha afirmado que existía entre él y Andoni Ortuzar, entre los que ha indicado que había "sintonía personal e interlocución de confianza". Preguntado por si esa confianza no existe con Aitor Esteban, ha reconocido que no ha hablado con él en los últimos días.
GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"

El Gaztetxe de Azpeitia ha reivindicado la acción en sus redes sociales con un vídeo donde puede verse a varios jóvenes encapuchados subiéndose a una escalera y retirando la bandera palestina. En una nota, el PNV ha acusado a la organización juvenil de "perjudicar al pueblo palestino (…) usándolo para hacer una forma de pseudo política partidaria detestable".
Ubarretxena entrega a Torres "10 documentos con propuestas" para cerrar las transferencias pendientes

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha entregado al ministro de Política Territorial del Ejecutivo español, Ángel Víctor Torres, diez documentos que detallan las propuestas vascas sobre otras tantas transferencias pendientes. Están clasificadas en cuatro bloques: Seguridad Social, infraestructuras, seguridad pública y hacienda, finanzas y empresa.  "No pedimos privilegios, sino respeto institucional y cumplimiento de la ley", ha dicho Ubarretxena. 

