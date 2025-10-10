PUERTO DE PASAIA

Mendoza apuesta por invertir el "declive" del puerto de Pasaia

Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, entrevistada hoy en Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: Eider Mendoza: "Punta-puntan egon zen Pasaiako portua eta gainbehera handia eduki du eta horri buelta eman behar diogu"
EITB

Nueva polémica entre el PNV y PSE-EE, en esta ocasión en torno al puerto de Pasaia. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha recordado que esa competencia está recogida en el Estatuto de Gernika. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.

Pasaia Gobierno Vasco Diputación Foral de Gipuzkoa Eider Mendoza Política

Eneko Andueza Ser
