Mendoza: "Punta-puntan egon zen Pasaiako portua, gainbehera handia eduki du eta horri buelta eman behar diogu"

18:00 - 20:00
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia, gaur, Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan
Pasaiako portuaren harira EAJren eta PSE-EEren artean sortu den eztabaidaren harira, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak adierazi du eskumen hori jasota dagoela Gernikako Estatutuan, eta Eusko Jaurlaritzak osorik kudeatuta, behar diren inbertsioak egingo dituela.

