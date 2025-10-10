PASAIAKO PORTUA
Pasaiako portuari interes orokorreko izaera kentzea baztertu du Anduezak

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ez du begi onez ikusten Pasaiako portuari interes orokorreko izaera kentzea. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak, besteak beste, eskaera hori egin dio Angel Victor Torres Espainiako Gobernuko Lurralde Politikako ministroari.

