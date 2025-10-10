El Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha desestimado el recurso de EH Bildu en el caso Bidegi, y ha insistido que no hubo irregularidades en las obras de la AP-1 —cuando el PNV gobernaba la Diputación de Gipuzkoa—, según ha confirmado EITB.

En todo caso, no es una resolución firme y las partes pueden todavía interponer un recurso.

En 2014, el Gobierno foral —entonces gobernado por EH Bildu— presentó una querella contra responsables de Bidegi y varias constructoras por presuntas irregularidades —delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos— y sobrecostes no justificados.

La querella solicitaba la imputación de Agustín Zugasti (director técnico de Bidegi), Mirari Azurmendi (ingeniera de Bidegi), Juan Francisco García (UTE Arlaban), Silvia Armenteros (administrativa de Bidegi) y José Manuel Vacas (director de obra), por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros, así como la supuesta falsificación de documentos, en la construcción de la autopista AP-1.

En febrero del pasado año, el juzgado de Azpeitia decretó el archivo provisional de la primera querella del caso Bidegi y EH Bildu presentó un recurso contra aquella decisión, que ahora ha sido desestimado. Se trata de la tercera vez que la Justicia falla que no hubo irregularidades en las obras de la AP-1, cuando el PNV gobernaba en la Diputación de Gipuzkoa.