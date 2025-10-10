Azpeitiko epaitegiak atzera bota du EH Bilduren helegitea eta berretsi du ez zela irregulartasunik egon AP-1 autobideko lanetan
Iazko otsailean, Azpeitiko epaitegiak artxibatu egin zuen Bidegi auziko lehen kereila eta EH Bilduk helegitea aurkeztu zuen erabaki horren kontra. Hirugarren aldia da Justiziak ebazten duela ez zela irregulartasunik egon AP-1 autobidearen eraikuntza lanetan, EAJk Aldundian gobernatzen zuen garaian.
Bidegi auziari lotuta, Azpeitiko 2. Instrukzio Epaitegiak atzera bota du EH Bilduk aurkeztutako helegitea eta berretsi du ez zela irregulartasunik egon AP-1 autobidearen lanetan, EITBk baieztatu ahal izan duenez.
Edozein kasutan, ez da erabaki irmoa eta aldeek helegitea aurkez dezakete.
2014an, EH Bilduk gidatutako Gipuzkoako Foru Aldundiak helegitea aurkeztu zuen Bidegiko eta hainbat eraikuntza enpresatako ordezkarien kontra, irregulartasunak (diru publikoa bidegabe erabiltzea eta dokumentuak faltsutzea) eta justifikatu gabeko gainkostuak leporatuta.
Zehazki, Agustin Zugasti (Bidegiko zuzendari teknikoa), Mirari Azurmendi (Bidegiko arduradun teknikoa), Juan Francisco Garcia (UTE Arlaban), Silvia Armenteros (Bidegiko administratzailea) eta Jose Manuel Vacas (lanen arduraduna) auzipetzeko eskatu zuen. Gasteiz-Eibar autobideko lanetan, Arlabango tunelak eraikitzeko lanetan, irregulartasunak egin zirela salatu zuen koalizio abertzaleak, eta 17 milioi euroko ordainketa irregularrak egin zirela.
Iazko otsailean, Azpeitiko epaitegiak behin-behinean artxibatu egin zuen Arrasate-Eskoriatza zatiko lanei lotutako salaketa, argudiatuta peritu txostenen artean zeuden kontraesanek ez zutela biderik ematen eginbideekin jarraitzeko.
