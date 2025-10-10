Gobierno Foral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Navarra refuerza el ámbito social en su anteproyecto de Presupuestos, que sube a 6741 millones

El anteproyecto responde a un acuerdo que sostienen PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, si bien necesitará el apoyo de EH Bildu para la aprobación del proyecto definitivo, ya en vías de negociación, con cuyas demandas ya ha "incidido" en partidas de todos los departamentos.
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. Imagen obtenida de un vídeo emitido en EITB
Euskaraz irakurri: Nafarroak esparru soziala indartu du Aurrekontuen aurreproiektuan, 6741 milioira igo baita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El anteproyecto de Presupuestos para 2026 aprobado este viernes por el Gobierno de Navarra refleja una "apuesta decidida y reforzada por el gasto social", que se lleva el 54,5 % del total de recursos previstos, con una cifra total de 6741,5 millones de euros para el conjunto de las cuentas, un 4,8 % más que las del año en curso.

Lo ha dicho en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, poco después de que el Gobierno Foral haya aprobado en sesión extraordinaria un anteproyecto que contempla una cifra de gasto no financiero de 6318,6 millones de euros, un "hito histórico" porque "nunca había superado los 6000 millones" en este concepto.

El anteproyecto responde a un acuerdo que sostienen PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, si bien necesitará el apoyo de EH Bildu para la aprobación del proyecto definitivo,  ya en vías de negociación,  con cuyas demandas ya ha "incidido" en partidas de todos los departamentos, ha reconocido Arasti.

Tras valorar el "trabajo ingente" llevado a cabo por el equipo técnico de su departamento, ha advertido de que el proceso hasta la aprobación de los Presupuestos es un camino "marcado por la negociación y el establecimiento de prioridades", ya que cada área del Gobierno se encarga de "establecer la realidad de su ámbito" para que las cuentas puedan a sí satisfacer sus demandas.

“Hemos confeccionado un anteproyecto con el que pretendemos dar cabida a las principales demandas de la ciudadanía, fundamentalmente en el ámbito de lo social”, ha subrayado el consejero. En ese sentido, Arasti ha recordado que “el hecho de que el peso de lo social alcance el 54,5 % del total del presupuesto previsto muestra ese compromiso sostenido y reforzado por áreas como las de Salud, Educación, Derechos Sociales o Vivienda”.

Además, el consejero ha incidido en una cuestión “importante”, como es la apuesta del Gobierno de Navarra por el tejido industrial de la Comunidad Foral. En ese sentido, el anteproyecto “recoge una inyección económica dirigida a entidades del sector público relacionadas con la atracción y promoción industrial, o el suelo industrial y la vivienda”.

A partir de ahora, el anteproyecto entra en una fase consultiva ante diferentes órganos antes de convertirse en el proyecto de ley definitivo que se deberá tramitar en el Parlamento de Navarra.

EH Bildu destaca que es un paso importante

Por su parte, Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, ha destacado que la aprobación del anteproyecto se trata de "una buena noticia", debido a que "es un paso importante en el camino de encontrar unos Presupuestos para Navarra". Aznal destaca las aportaciones que han hecho en "ámbitos estratégicos" para la sociedad navarra, como son la vivienda, los cuidados, las políticas lingüísticas, la educación o los derechos sociales.

"Tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir negociando, porque nuestro objetivo es alcanzar un buen acuerdo global. Seguimos trabajando con total predisposición para alcanzar un buen acuerdo", ha destacado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra.

Gobierno de Navarra Presupuestos de Navarra Navarra Navarra Partidos Políticos PSN María Chivite EH Bildu Geroa Bai Política

Más noticias sobre politica

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha afirmado que la responsabilidad de lo ocurrido en el campamento de Bernedo y de los presuntos delitos "es de los organizadores”, que incumplieron la ley al celebrar estas colonias de forma "clandestina". No obstante, ha subrayado que “se debe preservar la presunción de inocencia, no permitir que se acuse a todos los monitores, ni que haya un juicio paralelo".

Jone Berriozabal Radio Vitoria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Berriozabal no ve "problema del PSE con PNV" y cree que es "una cuestión personal de Andueza"

La presidenta del ABB del PNV, Jone Berriozabal, ha afirmado que su partido "no ha cambiado ni un ápice su relación con el Partido Socialista" y, así, sus "puertas siguen estando tan abiertas como la han estado en el pasado, tanto a nivel de Euskadi como a nivel del Estado español", donde el presidente del PNV, Aitor Esteban, tiene "una relación magnífica con los jefes de Andueza".

Cargar más