Navarra refuerza el ámbito social en su anteproyecto de Presupuestos, que sube a 6741 millones
El anteproyecto de Presupuestos para 2026 aprobado este viernes por el Gobierno de Navarra refleja una "apuesta decidida y reforzada por el gasto social", que se lleva el 54,5 % del total de recursos previstos, con una cifra total de 6741,5 millones de euros para el conjunto de las cuentas, un 4,8 % más que las del año en curso.
Lo ha dicho en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, poco después de que el Gobierno Foral haya aprobado en sesión extraordinaria un anteproyecto que contempla una cifra de gasto no financiero de 6318,6 millones de euros, un "hito histórico" porque "nunca había superado los 6000 millones" en este concepto.
El anteproyecto responde a un acuerdo que sostienen PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, si bien necesitará el apoyo de EH Bildu para la aprobación del proyecto definitivo, ya en vías de negociación, con cuyas demandas ya ha "incidido" en partidas de todos los departamentos, ha reconocido Arasti.
Tras valorar el "trabajo ingente" llevado a cabo por el equipo técnico de su departamento, ha advertido de que el proceso hasta la aprobación de los Presupuestos es un camino "marcado por la negociación y el establecimiento de prioridades", ya que cada área del Gobierno se encarga de "establecer la realidad de su ámbito" para que las cuentas puedan a sí satisfacer sus demandas.
“Hemos confeccionado un anteproyecto con el que pretendemos dar cabida a las principales demandas de la ciudadanía, fundamentalmente en el ámbito de lo social”, ha subrayado el consejero. En ese sentido, Arasti ha recordado que “el hecho de que el peso de lo social alcance el 54,5 % del total del presupuesto previsto muestra ese compromiso sostenido y reforzado por áreas como las de Salud, Educación, Derechos Sociales o Vivienda”.
Además, el consejero ha incidido en una cuestión “importante”, como es la apuesta del Gobierno de Navarra por el tejido industrial de la Comunidad Foral. En ese sentido, el anteproyecto “recoge una inyección económica dirigida a entidades del sector público relacionadas con la atracción y promoción industrial, o el suelo industrial y la vivienda”.
A partir de ahora, el anteproyecto entra en una fase consultiva ante diferentes órganos antes de convertirse en el proyecto de ley definitivo que se deberá tramitar en el Parlamento de Navarra.
EH Bildu destaca que es un paso importante
Por su parte, Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, ha destacado que la aprobación del anteproyecto se trata de "una buena noticia", debido a que "es un paso importante en el camino de encontrar unos Presupuestos para Navarra". Aznal destaca las aportaciones que han hecho en "ámbitos estratégicos" para la sociedad navarra, como son la vivienda, los cuidados, las políticas lingüísticas, la educación o los derechos sociales.
"Tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir negociando, porque nuestro objetivo es alcanzar un buen acuerdo global. Seguimos trabajando con total predisposición para alcanzar un buen acuerdo", ha destacado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra.
