Foru Gobernua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroak arlo soziala indartu du Aurrekontuen aurreproiektuan, 6.741 milioi eurora igota

Aurreproiektuak PSNk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekin taldeak osatzen duten gobernu-akordioari erantzuten dio, baina EH Bilduren babesa beharko dute behin betiko proiektua onartzeko.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti

Jose Luis Arasti, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria. EITBren bideo batetik hartutako irudia

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak ostiral honetan onartutako 2026rako Aurrekontuen aurreproiektuak "gastu sozialaren aldeko apustu irmoa eta sendoa" islatzen du, aurreikusitako baliabide guztien % 54,5 horretara bideratuta baitago, 6.741,5 milioi euroko zenbatekoarekin, aurtengoak baino % 4,8 gehiago.

Jose Luis Arasti Nafarroako Ekonomia eta Ogasun kontseilariak eman du horren berri prentsaurrekoan. Bere esanetan, "mugarri historikoa" da, Foru Gobernuak inoiz ez baitu 6.000 milioi euroko langa gainditu kontzeptu horretan. Nafarroako Gobernuak, 6.318,6 milioi euroko gastu ez-finantzarioaren zifra aurreikusten duen aurreproiektua onartu du ezohiko bilkuran. 

Aurreproiektuak PSNk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekin taldeak osatzen duten gobernu-akordioari erantzuten dio, baina EH Bilduren babesa beharko dute behin betiko proiektua onartzeko. Dagoeneko negoziazio bidean dago, departamentu guztietako diru-sailetan, Arastik jakitera eman duenez.

Bere saileko talde teknikoak egindako "lan eskerga" aztertu ondoren, ohartarazi du behin betiko kontuak onartu arteko prozesuan berebiziko garrantzia dutela negoziazioek eta lehentasunek, arlo bakoitza"bere eremuko errealitatea eraman behar baita", kontuek beren eskaerei erantzun ahal izateko.

"Aurreproiektu bat egin dugu , herritarren eskaera nagusiei erantzuteko asmoz, batez ere gizarte arloan", azpimarratu du kontseilariak. Ildo horretatik, Arastik gogorarazi du "gizarte arloko gaiek aurreikusitako aurrekontu osoaren % 54,5era iristeak erakusten duela Osasun, Hezkuntza, Gizarte Eskubide eta Etxebizitza arloetako konpromiso iraunkor eta indartu hori".

Gainera, kontseilariak gai "garrantzitsu" bat azpimarratu du, Nafarroako Gobernuak Foru Komunitateko industria sarearen alde egin duen apustua, hain zuzen ere. Testuinguru horretan, aurreproiektuak "industria erakartzearekin eta sustapenarekin, edo lurzoru industrialarekin zein etxebizitzarekin zerikusia duten sektore publikoko erakundeei zuzendutako injekzio ekonomikoa jasotzen du".

Hemendik aurrera, aurreproiektua kontsulta-fasean sartuko da, Nafarroako Parlamentuan izapidetu beharko den behin betiko lege-proiektu bihurtu aurretik.

Urrats garrantzitsua dela nabarmendu du EH Bilduk

Laura Aznal  Nafarroako Parlamentuko EH Bilduko bozeramaileak nabarmendu du aurreproiektua onartzea "albiste ona" dela, "Nafarroarako Aurrekontuak lortzeko bidean urrats garrantzitsua" delako. Aznalek nabarmendu du Nafarroako gizartearentzat "estrategikoak" diren eremuetan egin dituzten ekarpenak, hala nola etxebizitza, zaintza, hizkuntza politikak, hezkuntza, trantsizio ekologikoa eta gizarte eskubideak.

"Lanean jarraitu behar dugu, eta negoziatzen jarraituko dugu, gure helburua akordio orokor on bat lortzea baita. Akordio on bat lortzeko prest jarraitzen dugu lanean", nabarmendu du EH Bilduk Nafarroako Parlamentuan duen bozeramaileak.

Nafarroako Gobernua Nafarroako aurrekontuak Nafarroa Nafarroa Alderdi Politikoak PSN María Chivite EH Bildu Geroa Bai Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Melgosak dio Bernedoko kanpamentuko arduradunek legea urratu zutela, jarduerak "modu klandestinoan" antolatuta

Bernedoko kanpamentuan gertatutakoaren eta ustezko delituen erantzukizuna antolatzaileei leporatu die Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak; izan ere, jarduera horiek "modu klandestinoan" antolatu zituzten. "Dena dela, errugabetasun-presuntzioa gorde behar da, epaiketa paralelorik gabe", gaineratu du.

Gehiago kargatu