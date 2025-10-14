Gaza
Sánchez mantendrá el embargo de armas a Israel y dice que España está dispuesta a enviar tropas de paz a Gaza

El presidente del Gobierno de España ha pedido que sigan los procesos abiertos en el Tribunal Penal Internacional contra los autores del genocidio perpetrado en Gaza.

Pedro Sánchez en Egipto
Pedro Sánchez, en Egipto, este lunes. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Sanchezek Israeli arma bahimendua mantenduko dio eta Espainia Gazara bake tropak bidaltzeko prest dagoela esan du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que el embargo de armas a Israel aprobado por el Congreso la semana pasada se mantiene pese al acuerdo suscrito por el Estado hebreo y Hamás para la paz en Gaza, y no ha descartado la posibilidad de que España envíe tropas de paz a la Franja si se acuerda.

En una entrevista en la Cadena Ser, el jefe del Ejecutivo ha detallado que el embargo de armas a Israel no decaerá pese a que se han detenido las hostilidades contra Palestina porque "estamos ante un alto el fuego", y no aún ante una paz, que en cualquier caso ha avisado de que no puede quedar "impune". "Vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente", ha ahondado Sánchez. 

Preguntado por si España se plantea mandar tropas de Paz a Gaza ha respondido que aún no está claro cómo se va a materializar la seguridad en Gaza.  Pero ha explicado que si hubiera un despliegue internacional de tropas para garantizar la paz, España "quiere estar y quiere tener una presencia activa" no solamente en la reconstrucción, "sino también en ese horizonte de paz".

Con todo, ha celebrado el acuerdo de paz que se escenificó este lunes en Egipto, ahondando por otra parte en que "la paz no puede significar el olvido" y tampoco puede significar "la impunidad", por lo que deben seguir los procesos abiertos en el Tribunal Penal Internacional para que los "actores principales del genocidio perpetrado en Gaza" respondan ante la justicia.

