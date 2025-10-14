Gaza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek Israelen armen gaineko enbargoari eutsiko dio, eta esan du Espainia Gazara bake-tropak bidaltzeko prest dagoela

Gazako genozidioaren egileen aurka Nazioarteko Zigor Auzitegian irekitako prozesuek jarraitu dezatela eskatu du Espainiako Gobernuko presidenteak.

Pedro Sánchez en Egipto
Pedro Sanchez, Egipton, astelehen honetan. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu duenez, Israelen eta Hamasen artean akordioa lortu bada ere, Gobernuak eutsi egingo dio pasa den astean Kongresuan onartutakoari, Israelen armen gaineko enbargoari, alegia; eta ez du baztertu Gazara bake-tropak bidaltzea, adostuz gero. 

Ser irratian egindako elkarrizketa batean, Espainiako Exekutiboaren buruak esan du enbargoak bere horretan jarraituko duela, Palestinaren kontrako erasoak gelditu baditu ere, "su-eten baten aurrean baikaude" eta ez bake testuinguru batean, eta edozein modutan, Israelek egindakoa ezin da "zigorrik gabe" geratu. "Enbagoari eustiko diogu prozesu hau guztia kontsolidatu eta behin betiko bideratzen den arte", zehaztu du Sanchezek. 

Espainiak Gazara bake-tropak bidaliko ote dituen galdetuta, esan du oraindik ez dagoela argi nola egikarituko den segurtasuna Gazan. Baina, azaldu duenez, nazioarteko tropak bidlatzea erabakiko balitz, Espainiak "hor egon nahi du eta aktiboki parte hartu nahi du, ez bakarrik berreraikuntzan, baizik eta baita bake-ortzimuga horretan ere", esan du. 

Ororen gainetik, astelehenean Egipton eszenifikatu zen bake-akordioa dela eta pozik agertu da, baina azpimarratu nahi izan duenez, "bakeak berez ez dakar gertatutakoa ahaztea", eta ezin du "inpunitatea" ekarri; hori dela eta, Nazioarteko Zigor Auiztegian zabalik dauden prozesuek jarrai dezatela eskatu du, "Gazako genozidioaren egile nagusiek" justiziaren aurrean kontu eman dezaten. 

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Israel Gazako Zerrenda Nazioarteko Zigor Auzitegia Diputatuen Kongresua Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du

Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik.  EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio. 

Gehiago kargatu