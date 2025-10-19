Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Inician una investigación para identificar a los autores de las pintadas del muro rojo en Vitoria-Gasteiz

La alcaldesa Maider Etxebarria ha anunciado el inicio de esta investigación para identificar a las personas que utilizaron este mural "para hacer apología del terrorismo".
Euskaraz irakurri: Gasteizko horma gorriko pintaden egileak identifikatzeko ikerketa hasi dute
Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado una investigación para identificar a los autores de las pintadas a favor de ETA aparecidas este pasado sábado en muro instalado en la plaza de la Virgen Blanca con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura.

A través de las redes sociales, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha anunciado el inicio de esta investigación para identificar a las personas que utilizaron este mural "para hacer apología del terrorismo".

"Siguen atrás, todos lo sabemos. Haremos lo que esté en nuestra mano para pedir responsabilidades a quienes ataquen la convivencia", ha asegurado Etxebarria.

Aparecen pintadas de “Gora ETA” en el muro rojo de Vitoria-Gasteiz
