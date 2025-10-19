Inician una investigación para identificar a los autores de las pintadas del muro rojo en Vitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado una investigación para identificar a los autores de las pintadas a favor de ETA aparecidas este pasado sábado en muro instalado en la plaza de la Virgen Blanca con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura.

A través de las redes sociales, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha anunciado el inicio de esta investigación para identificar a las personas que utilizaron este mural "para hacer apología del terrorismo".



