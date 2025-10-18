Aparecen pintadas de “Gora ETA” en el muro rojo de Vitoria-Gasteiz

El muro para los grafiteros levantado en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz ha amanecido con pintadas de “Gora ETA”. Además, también han aparecido mensajes sobre las Goma 2, “pim, pam, pum”y 1312, en el espacio diseñado para recoger las pintadas de los grafiteros vitorianos.

El muro rojo de cuatro metros de alto, ha sido instalado con motivo del Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak. El objetivo de este es, precisamente, recoger las pintadas libres de los grafiteros de la ciudad.

Entre mensajes de solidaridad con Palestina y sobre la Oreja de Van Gogh, el muro ha amanecido esta mañana con mensajes de "Gora E.T.A", "Goma 2" (principal explosivo utilizado por ETA), "1312" (todos los polícias son bastardos) y "pim, pam, pum" (en alusión a las palabras de Isabel Díaz Ayuso.

La organización Bienal Mugak ha calificado de "inadmisible" que su obra se haya usado para difundir "mensajes antidemocráticos". Además, la organización ha anunciado que retirará los mensajes en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Reacciones políticas

Las reacciones no se han hecho esperar. Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, ha condenado firmemente las pintadas aparecidas en el muro de Vitoria-Gasteiz.

“Es triste que una instalación artística pensada para dar cauce al grafiti urbano se emplee para el desahogo de los fachas autóctonos”, han señalado el consejero en su cuenta de X.