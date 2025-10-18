Mugak bienala

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Gora ETA" margotu dute Gasteizko horma gorrian

Horrekin batera, Goma-2 lehergaiaren inguruko mezuak, Poliziaren aurkakoak eta "pim, pam, pum" jarri dituzte grafitigileen pintaketak biltzeko Andre Maria Zuriaren plazan jarritako horman.

La organización Bienal Mugak ha calificado de "inadmisible" que su obra se haya usado para difundir "mensajes antidemocráticos". Además, la organización ha anunciado que ya ha retirado los mensajes en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan grafitigileentzat jarritako horman "Gora ETA" margotu dute. Gainera, Goma-2 lehergaiaren inguruko mezuak, Poliziaren aurkakoak eta "pim, pam, pum" idatzi dituzte grafitigileen pintaketak jasotzeko diseinatutako espazio horretan.

Lau metroko horma gorria bertan jarri dute Mugak Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala dela eta. Helburua, hain zuzen ere, hiriko grafitigileen pintaketak bertan jasotzea da.

Palestinarekiko elkartasunari eta La Oreja de Van Gogh taldeari zuzendutako mezuen artean, honako mezuak ere agertu dira: "Gora ETA", "Goma 2" (ETAk erabilitako lehergai nagusia), "1312" (poliza guztiak sasikumeak dira) eta "pim, pam, pum" (Isabel Diaz Ayusoren hitzei erreferentzia eginez).

Mugak Bienalaren antolatzaileek "onartezintzat" jo dute euren lana "mezu antidemokratikoak" zabaltzeko erabili izana. Horrekin batera, antolatzaileek iragarri dute mezuak kendu dituztela jada, Gasteizko Udalarekin koordinatuta.

Erreakzio politikoak

Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak gogor gaitzetsi ditu Gasteizko horma gorrian agertutako pintaketak.

"Tristea da faxista autoktonoen mezuak plazaratzeko erabiltzea hiriko grafitigileei bidea emateko pentsatutako instalazio artistiko bat", adierazi du sailburuak X sare sozialean duen kontuan.

Denis Itxaso ETA Gasteiz PSE EE Politika Politika Araba

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu