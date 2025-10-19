Vitoria-Gasteizko Udala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikerketa hasi dute Gasteizko horma gorriko pintaketen egileak identifikatzeko 

Maider Etxebarria alkateak iragarri du Udalak ikerketa hasi duela horma hori "terrorismoaren apologia egiteko" erabili zuten pertsonak identifikatzeko.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udalak ikerketa bat abiatu du joan den larunbatean Andre Maria Zuriaren plazan, Nazioarteko Arkitektura Biurtekoaren kariaz , ETAren alde agertutako pintaketen egileak identifikatzeko .

Sare sozialen bidez, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri du ikerketa hasi dutela horma hori "terrorismoaren apologia egiteko" erabili zuten pertsonak identifikatu ahal izateko.

"Hor jarraitzen dute, denok dakigu. Gure esku dagoena egingo dugu bizikidetzari eraso egiten dioten horiei erantzukizunak eskatzeko", ziurtatu du Etxebarriak.

Gora ETA "pintadak agertzen dira Gasteizko horma gorrian
Gasteiz Araba ETA Maider Etxebarria Gasteizko Udala Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu