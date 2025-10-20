SALARIO MÍNIMO
El PNV defiende un SMI propio para Euskadi e insta a sindicatos y patronal a negociar

Los jeltzales reclaman ampliar la autonomía y, en este caso, contar con su propio SMI y poder mejorar las cuantías establecidas actualmente.
Euskaraz irakurri: EAJk Euskadirentzako LGS propioa defendatu du eta sindikatuei eta patronalari negoziatzeko eskatu die
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La dirección del PNV ha defendido este lunes el establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio para Euskadi y ha instado a la patronal y los sindicatos a negociar "sin a priori ni líneas rojas".

El Euskadi Buru Batzar ha recordado en un comunicado, tras la reunión que ha mantenido hoy en Bilbao, que siempre prefiere ampliar la autonomía y, en este caso, contar con su propio SMI y poder mejorar las cuantías establecidas actualmente.

Ha pedido a la patronal vasca Confebask y los sindicatos que tengan "voluntad de acuerdo" sobre esta materia, para cumplir lo solicitado mediante la iniciativa aprobada por abrumadora mayoría el 23 de marzo de 2023 tras su debate en el Parlamento Vasco.

La dirección nacionalista ha recordado que el Ejecutivo vasco ha presentado públicamente un análisis riguroso de la realidad socioeconómica vasca, "demostrando el compromiso del Gobierno con la defensa del empleo de calidad y de un sistema propio de relaciones laborales, que aporte cohesión social", objetivo que comparte el PNV.

Según este partido, se necesitan instrumentos propios en el ámbito sociolaboral, "no delegados".

Por ello, ha advertido de que el apoyo a la delegación de competencias propuesta por la iniciativa legislativa popular presentada al Parlamento Vasco que exige un salario mínimo específico "no se ajusta a la demanda tradicional de los sindicatos vascos de crear su propio marco para las relaciones laborales".

El PNV precisa que dicha delegación de competencias implicaría que la Comunidad Autónoma Vasca "quedaría bajo la supervisión del Estado y sujeta a la voluntad de los tribunales españoles", que, de hecho, se oponen actualmente a los cambios propuestos, "con el propio Ministerio de Trabajo a la cabeza de la oposición".

