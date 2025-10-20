El PNV defiende un SMI propio para Euskadi e insta a sindicatos y patronal a negociar
La dirección del PNV ha defendido este lunes el establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio para Euskadi y ha instado a la patronal y los sindicatos a negociar "sin a priori ni líneas rojas".
El Euskadi Buru Batzar ha recordado en un comunicado, tras la reunión que ha mantenido hoy en Bilbao, que siempre prefiere ampliar la autonomía y, en este caso, contar con su propio SMI y poder mejorar las cuantías establecidas actualmente.
Ha pedido a la patronal vasca Confebask y los sindicatos que tengan "voluntad de acuerdo" sobre esta materia, para cumplir lo solicitado mediante la iniciativa aprobada por abrumadora mayoría el 23 de marzo de 2023 tras su debate en el Parlamento Vasco.
La dirección nacionalista ha recordado que el Ejecutivo vasco ha presentado públicamente un análisis riguroso de la realidad socioeconómica vasca, "demostrando el compromiso del Gobierno con la defensa del empleo de calidad y de un sistema propio de relaciones laborales, que aporte cohesión social", objetivo que comparte el PNV.
Según este partido, se necesitan instrumentos propios en el ámbito sociolaboral, "no delegados".
Por ello, ha advertido de que el apoyo a la delegación de competencias propuesta por la iniciativa legislativa popular presentada al Parlamento Vasco que exige un salario mínimo específico "no se ajusta a la demanda tradicional de los sindicatos vascos de crear su propio marco para las relaciones laborales".
El PNV precisa que dicha delegación de competencias implicaría que la Comunidad Autónoma Vasca "quedaría bajo la supervisión del Estado y sujeta a la voluntad de los tribunales españoles", que, de hecho, se oponen actualmente a los cambios propuestos, "con el propio Ministerio de Trabajo a la cabeza de la oposición".
Más noticias sobre politica
Los cabecillas de la Gürtel y la mayoría de acusados reconocen los hechos en el último juicio de la macrocausa
Se trata del juicio relativo a la última pieza sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio. De los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.
Una jueza de Madrid investiga si Santos Cerdán incurrió en falso testimonio en su comparecencia en el Senado
El exsecretario de Organización del PSOE dijo que no habría contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.
El PNV cree que EH Bildu intenta deslegitimar a la Ertzaintza porque "la odia y nunca le ha gustado"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el intento de EH Bildu de "deslegitimar" la actuación de la Ertzaintza en los incidentes ocurridos en Vitoria-Gasteiz el pasado 12 de octubre responde a que "odian" a este cuerpo policial. "No les gusta la Ertzaintza, ni ahora, ni hace 20 años", ha asegurado y ha preguntado al partido de Arnaldo Otegi "qué modelo policial proponen".
14 años del "cese definitivo" de la violencia de ETA
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada” tras más de cinco décadas de violencia. Aquel comunicado marcó el inicio de un proceso que culminó siete años después, con su desarme y disolución definitiva.
Inician una investigación para identificar a los autores de las pintadas del muro rojo en Vitoria-Gasteiz
La alcaldesa Maider Etxebarria ha anunciado el inicio de esta investigación para identificar a las personas que utilizaron este mural "para hacer apología del terrorismo".
Los ayuntamientos gobernados por EH Bildu deciden cortar las relaciones con Israel
Los alcaldes abertzales han tomado esta decisión en la reunión que han mantenido en Arrasate-Mondragón, en la que han explicado que tienen que dar un paso al frente ante el genocidio y que cortar relaciones es lo más eficaz que se puede hacer para proteger a Palestina.
Aparecen pintadas de “Gora ETA” en el muro rojo de Vitoria-Gasteiz
El muro, instalado en la plaza de la Virgen Blanca para recoger pintadas de grafiteros, también ha amanecido con mensajes sobre la Goma 2, en contra de la policía y de “pim pam pum”.
Sare pide en su II Conferencia no categorizar a las víctimas y construir una convivencia basada en los derechos humanos
Joseba Azkarraga y María Jauregi han leído un manifiesto en el que han denunciado la actitud de quienes han "instrumentalizado políticamente" el dolor de las víctimas y quienes defienden las diferentes categorías de víctimas.
Denis Itxaso anuncia la creación de un programa para proteger a los propietarios de alquileres en zonas tensionadas, a cambio de precios moderados
Según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, el objetivo es aumentar la oferta de vivienda en el mercado libre y moderar los precios en las zonas tensionadas.