EAJk Euskadirentzako LGS propioa defendatu du eta sindikatuei eta patronalari negoziatzeko eskatu die

Jeltzaleek eskumenak handitzea eta lanbidearteko gutxieneko soldata propioa izatea eskatzen dute, gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetu ahal izateko.

TRABAJADOR LANGILEA EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJren zuzendaritzak Euskadirentzat lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS) ezartzea defendatu du astelehen honetan, eta patronalari eta sindikatuei "a priori eta marra gorririk gabe" negoziatzeko eskatu die.

Euskadi Buru Batzarrak ohar baten bidez gogorarazi du, gaur Bilbon egin duen bileraren ondoren, nahiago duela autonomia zabaltzea eta, kasu honetan, berezko lanbidearteko gutxieneko soldata izatea eta gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetzea.

Confebask euskal patronalari eta sindikatuei gai horren inguruan "akordiorako borondatea" izateko eskatu die, 2023ko martxoaren 23an Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu ondoren gehiengo handiz onartutako ekimenaren bidez eskatutakoa betetzeko.

Zuzendaritza jeltzaleak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak euskal errealitate sozioekonomikoaren azterketa zorrotza aurkeztu duela publikoki, "kalitatezko enplegua eta lan-harremanetarako sistema propioa defendatzeko Jaurlaritzak duen konpromisoa erakutsiz, kohesio soziala ekarriko duena", eta helburu horrekin bat dator EAJ.

Alderdi horren arabera, tresna propioak behar dira arlo soziolaboralean, "ez delegatuak".

Hori dela eta, Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako herri ekimen legegileak proposatutako eskuduntzen eskuordetzeari babesa eman diotela ohartarazi du. Ekimen horrek gutxieneko soldata espezifikoa eskatzen du, eta hori "ez dator bat euskal sindikatuek lan harremanetarako esparru propioa sortzeko egin ohi duten eskaerarekin", esan du.

EAJk zehaztu duenez, eskumenen delegazio horrek Euskal Autonomia Erkidegoa Estatuaren ikuskaritzapean geratzea ekarriko luke. Gainera, Espainiako auzitegien borondatearen menpe egongo litzateke. Auzitegi horiek, hain zuzen, proposatutako aldaketen aurka daude gaur egun.

