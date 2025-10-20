EAJk Euskadirentzako LGS propioa defendatu du eta sindikatuei eta patronalari negoziatzeko eskatu die
Jeltzaleek eskumenak handitzea eta lanbidearteko gutxieneko soldata propioa izatea eskatzen dute, gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetu ahal izateko.
EAJren zuzendaritzak Euskadirentzat lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS) ezartzea defendatu du astelehen honetan, eta patronalari eta sindikatuei "a priori eta marra gorririk gabe" negoziatzeko eskatu die.
Euskadi Buru Batzarrak ohar baten bidez gogorarazi du, gaur Bilbon egin duen bileraren ondoren, nahiago duela autonomia zabaltzea eta, kasu honetan, berezko lanbidearteko gutxieneko soldata izatea eta gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetzea.
Confebask euskal patronalari eta sindikatuei gai horren inguruan "akordiorako borondatea" izateko eskatu die, 2023ko martxoaren 23an Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu ondoren gehiengo handiz onartutako ekimenaren bidez eskatutakoa betetzeko.
Zuzendaritza jeltzaleak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak euskal errealitate sozioekonomikoaren azterketa zorrotza aurkeztu duela publikoki, "kalitatezko enplegua eta lan-harremanetarako sistema propioa defendatzeko Jaurlaritzak duen konpromisoa erakutsiz, kohesio soziala ekarriko duena", eta helburu horrekin bat dator EAJ.
Alderdi horren arabera, tresna propioak behar dira arlo soziolaboralean, "ez delegatuak".
Hori dela eta, Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako herri ekimen legegileak proposatutako eskuduntzen eskuordetzeari babesa eman diotela ohartarazi du. Ekimen horrek gutxieneko soldata espezifikoa eskatzen du, eta hori "ez dator bat euskal sindikatuek lan harremanetarako esparru propioa sortzeko egin ohi duten eskaerarekin", esan du.
EAJk zehaztu duenez, eskumenen delegazio horrek Euskal Autonomia Erkidegoa Estatuaren ikuskaritzapean geratzea ekarriko luke. Gainera, Espainiako auzitegien borondatearen menpe egongo litzateke. Auzitegi horiek, hain zuzen, proposatutako aldaketen aurka daude gaur egun.
'Gurtel auzi'ko buruek eta akusatu gehienek egindakoa aitortu egin dute makro-prozesuaren azken epaiketan
Ondarea ezkutatzeagatik Francisco Correak eta Pablo Crespok Ogasun Publikoaren aurka egindako delituei buruzko azken epaiketa-zatia egin dute. 25 akusatuetatik 20k akordioa lotu dute Fiskaltzarekin, zigor txikiago baten truke.
Santos Cerdanek Senatuko ikerketa batzordean gezurra esan ote zuen ikertuko du Madrilgo epaile batek
PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak esan zuen ez zela Koldo Garcia ministro-aholkulari ohiarekin harremanetan jarri 2021etik 2023ra, ez zekiela hark bitartekari gisa jardungo zuenik maskarak erosten, ez ziola jarraibiderik eman enpresa jakin batzuei mesede egiteko, eta ez zuela enpresa-harremanik izan zuzenean edo zeharka inoren laguntzaz.
EH Bildu Ertzaintzari zilegitasuna kentzen saiatzen ari dela uste du EAJk, "gorroto duelako eta ez zaiolako inoiz gustatu"
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluetan Ertzaintzak izandako jokabidea "deslegitimatzeko" EH Bilduk egindako saiakeraren sorburua da Polizia hori "gorroto" dutela. "Ez zaie Ertzaintza gustatzen, ez orain, ezta duela 20 urte ere", esan du, eta Arnaldo Otegiren alderdiari "zein polizia-eredu proposatzen duten" galdetu dio.
14 urte ETAren indarkeriaren "behin betiko amaieratik"
2011ko urriaren 20an, ETAk "jarduera armatuaren behin betiko amaiera" iragarri zuen, bost hamarkada baino gehiagoko indarkeriaren ondoren. Komunikatu horrek zazpi urte geroago amaitu zen prozesu baten hasiera markatu zuen, desarmearekin eta behin betiko desegitearekin.
Ikerketa hasi dute Gasteizko horma gorriko pintaketen egileak identifikatzeko
Maider Etxebarria alkateak iragarri du Udalak ikerketa hasi duela horma hori "terrorismoaren apologia egiteko" erabili zuten pertsonak identifikatzeko.
EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan Israelekin harremanak etetea erabaki dute
EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan Israelekin harremanak etetea erabaki dute gaur. Alkate abertzaleek Arrasaten egin duten bileran hartu dute erabakia. Azaldu dutenez, genozidioaren aurrean urrats bat eman behar dute, eta harremanak moztea da Palestina babesteko egin daitekeen gauzarik eraginkorrena.
"Gora ETA" margotu dute Gasteizko horma gorrian
Horrekin batera, Goma-2 lehergaiaren inguruko mezuak, Poliziaren aurkakoak eta "pim, pam, pum" jarri dituzte grafitigileen pintaketak biltzeko Andre Maria Zuriaren plazan jarritako horman.
Sarek biktimak ez mailakatzea eta giza eskubideetan oinarritutako elkarbizitza eraikitzea eskatu du II. Konferentzian
Biktimen mina “politikoki instrumentalizatu” dutenen eta biktima kategoria ezberdinak defendatzen dituztenen jarrera salatu dute Joseba Azkarragak eta Maria Jauregik irakurritako manifestuan.
Denis Itxasok programa bat iragarri du eremu tentsionatuetako alokairuetako jabeak babesteko
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak azaldu duenez, helburua da merkatu librean etxebizitzen eskaintza handitzea eta prezioak jaistea eremu tentsionatuetan.