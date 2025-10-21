EH Bildu logra un acuerdo para incorporar el euskera en los servicios de atención al cliente de las empresas
Las empresas que operan en Hego Euskal Herria deberán prestar una atención personalizada en euskera, gracias al acuerdo al que ha llegado la coalición con los partidos que integran el Gobierno estatal.
EH Bildu ha anunciado que ha logrado alcanzar un acuerdo con las fuerzas que componen el Gobierno estatal para incorporar varias enmiendas al proyecto de ley que regula los servicios de atención a la clientela con el objetivo de garantizar el uso del euskera en estos servicios.
Según la nota publicada por la coalición, cuando se aprueben las enmiendas, las empresas que operen en Hego Euskal Herria deberán "garantizar una atención personalizada en euskera" y los clientes tendrán "la posibilidad de presentar cualquier comunicación en euskera".
EH Bildu afirma que las enmiendas incluidas "dotan de efectividad al respeto a los derechos lingüísticos de vascos y vascas, especificando en los artículos clave de la Ley el blindaje del uso del euskera en cuanto a las relaciones comerciales se refiere".
La formación ha calificado el acuerdo de "un paso muy importante que asegurará que los derechos lingüísticos de la ciudadanía se respeten en un nuevo e importante ámbito como las relaciones con las empresas". Asimismo, han detallado que han logrado dar "un paso más en el camino de asegurar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda vivir en euskara en todos los ámbitos públicos como privados".
La coalición cita en la nota los cambios introducidos en los artículos 7 y 8 de la ley.
Así, por un lado, se "permitirá a los clientes presentar quejas y reclamaciones en las lenguas oficiales en el caso de las empresas que prestan servicios en comunidades autónomas con varias lenguas oficiales".
Por otro, se garantiza "la atención personalizada en euskara en las comunidades autónomas con varias lenguas oficiales". De esta manera, las empresas deberán asegurar que la atención se preste en la lengua oficial solicitada por el consumidor.
Las medidas entrarán en vigor cuando la ley sea aprobada en pleno en las próximas semanas.
