El Gobierno español anuncia la incorporación de nueve funcionarios en la Oficina de Extranjería de San Sebastián
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el Gobierno es "sensible" a la situación de esta oficina, recordando que el nuevo reglamento de extranjería prevé una mayor dotación de personal. En San Sebastián, unos nueve funcionarios ingresarán "con el fin de alcanzar la cobertura cercana al 100% de los puestos de trabajo".
Más noticias sobre politica
El presupuesto de Gogora de 2026 asciende a 5 millones y aumenta un 30 % la partida para investigaciones históricas
Celebrará el 1 de diciembre un encuentro de estudiantes, víctimas y ciudadanía para "desmitificar los últimos años" del franquismo.
El Gobierno de España y las comunidades cofinanciarán una prestación de hasta 10 000 euros para la atención de 24 horas a pacientes con ELA avanzado
El real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno de España crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica y atención de 24 horas a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad.
Sánchez anuncia 500 millones para garantizar la atención a los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia
Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atencion 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor.
Citan como investigado al joven que denunció haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza en los incidentes de Vitoria-Gasteiz
Aritz Ibarra denunció que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado y que le imputan tres delitos.
El PNV defiende un SMI propio para Euskadi e insta a sindicatos y patronal a negociar
Los jeltzales reclaman ampliar la autonomía y, en este caso, contar con su propio SMI y poder mejorar las cuantías establecidas actualmente.
Los cabecillas de la Gürtel y la mayoría de acusados reconocen los hechos en el último juicio de la macrocausa
Se trata del juicio relativo a la última pieza sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio. De los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.
Una jueza de Madrid investiga si Santos Cerdán incurrió en falso testimonio en su comparecencia en el Senado
El exsecretario de Organización del PSOE dijo que no habría contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.
El PNV cree que EH Bildu intenta deslegitimar a la Ertzaintza porque "la odia y nunca le ha gustado"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el intento de EH Bildu de "deslegitimar" la actuación de la Ertzaintza en los incidentes ocurridos en Vitoria-Gasteiz el pasado 12 de octubre responde a que "odian" a este cuerpo policial. "No les gusta la Ertzaintza, ni ahora, ni hace 20 años", ha asegurado y ha preguntado al partido de Arnaldo Otegi "qué modelo policial proponen".
14 años del "cese definitivo" de la violencia de ETA
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada” tras más de cinco décadas de violencia. Aquel comunicado marcó el inicio de un proceso que culminó siete años después, con su desarme y disolución definitiva.