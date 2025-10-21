Bederatzi funtzionario Donostiako Atzerritarren Bulegoan sartuko direla iragarri du Espainiako Gobernuak
Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak adierazi du Gobernuak ezagutzen duela bulego horren egoera, eta gogorarazi du atzerritarrei buruzko araudi berriak langile-kopuru handiagoa aurreikusten duela. Donostian, bederatzi funtzionario inguru sartuko dira, "lanpostuen % 100 inguru betetzeko", adierazi du.
Gogora Institutuak % 30 handituko du 2026an ikerketa historikoetarako aurrekontua
Abenduaren 1ean, ikasleen, biktimen eta herritarren topaketa bat egingo dute frankismoaren "azken urteak desmitifikatzeko".
Espainiako Gobernuak eta erkidegoek 10.000 eurorainoko prestazioa kofinantzatuko dute AEA aurreratua duten pazienteei 24 orduko arreta emateko
Espainiako Gobernuak astearte honetan onartutako errege lege-dekretuak muturreko mendekotasun gradu (III+ gradua) bat sortu du, gaixotasun neurologikoak eta konplexutasun handiko zainketak dituzten pertsonei babes espezifikoa eta 24 orduko arreta emateko.
Sanchezek iragarri du 500 milioi bideratuko direla AEA duten pazienteen arreta bermatzeko eta mendekotasun sistema indartzeko
Era berean, III+ gradua sortzea aurreikusten da, 24 orduko arretarekin, alboko esklerosi anizkoitza eta beste gaixotasun konplexu batzuk dituzten pazienteentzat.
Ikertu gisa deklaratzera deitu dute Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea
Falange Españolak Gasteizen egindakoa salatzeko kontramanifestazioan, Ertzaintzak pilotakadaz aurpegian jo egin zuela eta zauri larriak eragin zizkiola salatu zuen Aritz Ibarrak. Orain, gazte gasteiztarrak sare sozialetan salatu du bera ikertzen ari direla, hainbat delitu egotzita.
EAJk LGS propioa defendatu du eta sindikatuei eta patronalari negoziatzeko eskatu die
Jeltzaleek eskumen gehiago eta lanbidearteko gutxieneko soldata propioa izatea eskatzen dute, gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetu ahal izateko.
'Gurtel auzi'ko buruek eta akusatu gehienek egindakoa aitortu egin dute makro-prozesuaren azken epaiketan
Ondarea ezkutatzeagatik Francisco Correak eta Pablo Crespok Ogasun Publikoaren aurka egindako delituei buruzko azken epaiketa-zatia egin dute. 25 akusatuetatik 20k akordioa lotu dute Fiskaltzarekin, zigor txikiago baten truke.
Santos Cerdanek Senatuko ikerketa batzordean gezurra esan ote zuen ikertuko du Madrilgo epaile batek
PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak esan zuen ez zela Koldo Garcia ministro-aholkulari ohiarekin harremanetan jarri 2021etik 2023ra, ez zekiela hark bitartekari gisa jardungo zuenik maskarak erosten, ez ziola jarraibiderik eman enpresa jakin batzuei mesede egiteko, eta ez zuela enpresa-harremanik izan zuzenean edo zeharka inoren laguntzaz.
EH Bildu Ertzaintzari zilegitasuna kentzen saiatzen ari dela uste du EAJk, "gorroto duelako eta ez zaiolako inoiz gustatu"
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluetan Ertzaintzak izandako jokabidea "deslegitimatzeko" EH Bilduk egindako saiakeraren sorburua da Polizia hori "gorroto" dutela. "Ez zaie Ertzaintza gustatzen, ez orain, ezta duela 20 urte ere", esan du, eta Arnaldo Otegiren alderdiari "zein polizia-eredu proposatzen duten" galdetu dio.
14 urte ETAren indarkeriaren "behin betiko amaieratik"
2011ko urriaren 20an, ETAk "jarduera armatuaren behin betiko amaiera" iragarri zuen, bost hamarkada baino gehiagoko indarkeriaren ondoren. Komunikatu horrek zazpi urte geroago amaitu zen prozesu baten hasiera markatu zuen, desarmearekin eta behin betiko desegitearekin.