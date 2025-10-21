Senatua
Bederatzi funtzionario Donostiako Atzerritarren Bulegoan sartuko direla iragarri du Espainiako Gobernuak

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilidad económica por la falta de presupuestos generales, así como mociones sobre empleo, migración y derechos de las mujeres. Fernando Sánchez / Europa Press 21 OCTUBRE 2025;SENADO;SESIÓN DE CONTROL;MADRID;INESTABILIDAD ECONÓMICA 21/10/2025
Fernando Grande Marlaska. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak adierazi du Gobernuak ezagutzen duela bulego horren egoera, eta gogorarazi du atzerritarrei buruzko araudi berriak langile-kopuru handiagoa aurreikusten duela. Donostian, bederatzi funtzionario inguru sartuko dira, "lanpostuen % 100 inguru betetzeko", adierazi du.

