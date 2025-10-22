El Gobierno español no volverá a pedir la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la UE hasta tener la unanimidad de los 27
Sin el apoyo unánime de todos los socios europeos la iniciativa no puede prosperar. De momento, Alemania lidera la oposición a la propuesta.
El Gobierno español, de momento, descarta volver a trasladar la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea (UE) hasta tener la unanimidad de los 27.
Así lo ha señalado este martes el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, en declaraciones ante los medios en Luxemburgo.
La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera ha quedado fuera de la agenda de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de este martes.
Sampedro ha afirmado que la cuestión podría volver a incluirse en la agenda en cualquier momento. "Es un tema que no tiene por qué estar siempre en la agenda de cualquier reunión ministerial", ha añadido.
En todo caso, Sampedro mantiene su optimismo y ha asegurado que Moncloa seguirá trabajando en la defensa de la oficialidad.
Más noticias sobre politica
Cesan al gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha destituido al gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Alfredo Martínez, al considerar necesario dar un “reimpulso” al departamento en la segunda mitad de la legislatura.
EH Bildu logra un acuerdo para incorporar el euskera en los servicios de atención al cliente de las empresas
Las empresas que operan en Hego Euskal Herria deberán prestar una atención personalizada en euskera, gracias al acuerdo al que ha llegado la coalición con los partidos que integran el Gobierno estatal.
El Gobierno español anuncia la incorporación de nueve funcionarios en la Oficina de Extranjería de San Sebastián
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el Gobierno es "sensible" a la situación de esta oficina, recordando que el nuevo reglamento de extranjería prevé una mayor dotación de personal. En San Sebastián, unos nueve funcionarios ingresarán "con el fin de alcanzar la cobertura cercana al 100% de los puestos de trabajo".
El presupuesto de Gogora de 2026 asciende a 5 millones y aumenta un 30 % la partida para investigaciones históricas
Celebrará el 1 de diciembre un encuentro de estudiantes, víctimas y ciudadanía para "desmitificar los últimos años" del franquismo.
El Gobierno de España y las comunidades cofinanciarán una prestación de hasta 10 000 euros para la atención de 24 horas a pacientes con ELA avanzado
El real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno de España crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica y atención de 24 horas a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad.
Sánchez anuncia 500 millones para garantizar la atención a los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia
Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atencion 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor.
Citan como investigado al joven que denunció haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza en los incidentes de Vitoria-Gasteiz
Aritz Ibarra denunció que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado y que le imputan tres delitos.
El PNV defiende un SMI propio para Euskadi e insta a sindicatos y patronal a negociar
Los jeltzales reclaman ampliar la autonomía y, en este caso, contar con su propio SMI y poder mejorar las cuantías establecidas actualmente.
Los cabecillas de la Gürtel y la mayoría de acusados reconocen los hechos en el último juicio de la macrocausa
Se trata del juicio relativo a la última pieza sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio. De los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.