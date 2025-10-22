LENGUAS COOFICIALES
El Gobierno español no volverá a pedir la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la UE hasta tener la unanimidad de los 27

Sin el apoyo unánime de todos los socios europeos la iniciativa no puede prosperar. De momento, Alemania lidera la oposición a la propuesta.

(Foto de ARCHIVO) STRASBOURG, Nov. 28, 2024 -- The European Parliament holds a plenary session at its headquarters in Strasbourg, France, Nov. 27, 2024. TO GO WITH "Roundup: European Parliament approves new European Commission" Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe 27/11/2024
Parlamento europeo. Foto de archivo: Europa Press
EITB

Última actualización

El Gobierno español, de momento, descarta volver a trasladar la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea (UE) hasta tener la unanimidad de los 27.  

Así lo ha señalado este martes el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, en declaraciones ante los medios en Luxemburgo.  

La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera ha quedado fuera de la agenda de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de este martes. 

Sampedro ha afirmado que la cuestión podría volver a incluirse en la agenda en cualquier momento. "Es un tema que no tiene por qué estar siempre en la agenda de cualquier reunión ministerial", ha añadido. 

En todo caso, Sampedro mantiene su optimismo y ha asegurado que Moncloa seguirá trabajando en la defensa de la oficialidad. 

