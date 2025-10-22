Espainiako Gobernuak ez du berriz eskatuko euskara, katalana eta galiziera EBn hizkuntza ofizial izatea, 27 estatukideen babesa lortu arte
Ekimenak Europar Batasuneko estatukide guztien babesa behar du aurrera ateratzeko. Itxura guztien arabera, Alemaniaren jarrera da oztopo nagusia.
Euskara, katalana eta galiziera Europar Batasunean hizkuntza ofizial izatea ametsa besterik ez da oraindik. Espainiako Gobernuak ez du, momentuz, berriz eskaera egingo harik eta gaia aurrera ateratzeko eta onartzeko 27 estatukideen adostasuna egon arte.
Hala iragarri du Fernando Sampedro Europako Batasuneko estatu idazkariak, astearte honetan Luxenburgon bildutako kazetarien aurrean egindako adierazpenetan.
EBko Auzi Orokorretarako Kontseiluaren bilera izan da bart, eta, bigarrenez, auzia agendatik kanpo gelditu da.
Bi urte bete dira Espainiako Gobernuak lehen aldiz eskatu zuenetik Europar Batasunaren hizkuntza erregimenean euskara, katalana eta galiziera sartzea. Orain arteko saiakera guztietan, ordea, ezezkoa jaso du.
Antza denez, Alemaniaren jarrera da oztopo nagusia.
Sampedrok azaldu duenez, edozein momentutan gehitu daiteke gaia berriro ere agendan.
Edozein kasutan, Sampedrok baikor izaten jarraitzen du, eta ofizialtasunaren alde lanean jarraituko dutela ziurtatu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Alfredo Martínez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dute
Fernando Dominguez Osasun kontseilariak kargutik kendu du Alfredo Martinez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gerentea, legegintzaldiaren bigarren erdian departamentuari "bultzada" ematea beharrezkoa dela iritzita.
EH Bilduk akordioa lortu du bezeroen arreta zerbitzuetan euskara txertatu dadin
Espainiako Gobernua osatzen duten alderdiekin egindako akordioaren ondorioz, Hego Euskal Herrian lan egiten duten enpresek euskarazko arreta pertsonalizatua eman beharko dute.
Gogora Institutuak % 30 handituko du 2026an ikerketa historikoetarako aurrekontua
Abenduaren 1ean, ikasleen, biktimen eta herritarren topaketa bat egingo dute frankismoaren "azken urteak desmitifikatzeko".
Bederatzi funtzionario Donostiako Atzerritarren Bulegoan sartuko direla iragarri du Espainiako Gobernuak
Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak adierazi du Gobernuak ezagutzen duela bulego horren egoera, eta gogorarazi du atzerritarrei buruzko araudi berriak langile-kopuru handiagoa aurreikusten duela. Donostian, bederatzi funtzionario inguru sartuko dira, "lanpostuen % 100 inguru betetzeko", adierazi du.
Espainiako Gobernuak eta erkidegoek 10.000 eurorainoko prestazioa kofinantzatuko dute AEA aurreratua duten pazienteei 24 orduko arreta emateko
Espainiako Gobernuak astearte honetan onartutako errege lege-dekretuak muturreko mendekotasun gradu (III+ gradua) bat sortu du, gaixotasun neurologikoak eta konplexutasun handiko zainketak dituzten pertsonei babes espezifikoa eta 24 orduko arreta emateko.
Sanchezek iragarri du 500 milioi bideratuko direla AEA duten pazienteen arreta bermatzeko eta mendekotasun sistema indartzeko
Era berean, III+ gradua sortzea aurreikusten da, 24 orduko arretarekin, alboko esklerosi anizkoitza eta beste gaixotasun konplexu batzuk dituzten pazienteentzat.
Ikertu gisa deklaratzera deitu dute Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea
Falange Españolak Gasteizen egindakoa salatzeko kontramanifestazioan, Ertzaintzak pilotakadaz aurpegian jo egin zuela eta zauri larriak eragin zizkiola salatu zuen Aritz Ibarrak. Orain, gazte gasteiztarrak sare sozialetan salatu du bera ikertzen ari direla, hainbat delitu egotzita.
EAJk LGS propioa defendatu du eta sindikatuei eta patronalari negoziatzeko eskatu die
Jeltzaleek eskumen gehiago eta lanbidearteko gutxieneko soldata propioa izatea eskatzen dute, gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetu ahal izateko.
'Gurtel auzi'ko buruek eta akusatu gehienek egindakoa aitortu egin dute makro-prozesuaren azken epaiketan
Ondarea ezkutatzeagatik Francisco Correak eta Pablo Crespok Ogasun Publikoaren aurka egindako delituei buruzko azken epaiketa-zatia egin dute. 25 akusatuetatik 20k akordioa lotu dute Fiskaltzarekin, zigor txikiago baten truke.