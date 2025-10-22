Pedro Sánchez anuncia la publicación del catálogo de símbolos franquistas para su retirada
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará antes de que acabe el mes de noviembre el catálogo de elementos y de símbolos franquistas "para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles".
Sánchez ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso durante una pregunta de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que quería saber qué medidas adoptará el Gobierno español "para acabar con la exaltación del franquismo".
El listado anunciado por Sánchez está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que encomienda al Estado la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha denunciado que hay "organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado" porque sus actos, asegura, ni se sancionan ni tienen consecuencias.
"Creemos que es hora de que se tomen medidas", ha pedido a Sánchez, al que ha reclamado la aplicación de la propia Ley de Memoria Democrática para acabar con esta situación.
Sánchez le ha respondido que su Gobierno "ha tomado muchas medidas en relación con la memoria democrática" y ha mencionado los actos programados en 2025 para celebrar el inicio de la Transición, al cumplirse el próximo 20 de noviembre 50 años de la muerte de Francisco Franco, y la reforma de la ley de asociaciones con el objetivo de "cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco".
A continuación, ha anunciado la inminente publicación del citado catálogo de elementos franquistas porque, según ha dicho, "la memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser respetuosa con los principios de tolerancia y de democracia que defiende y están incardinados en la Constitución española".
