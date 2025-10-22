Memoria Historikoa
Pedro Sanchezek ikur frankisten katalogoa laster argitaratuko dela iragarri du, horiek kendu ahal daitezen

Sanchezek Gobernuaren kontrolerako saioan egin du iragarpena, Kongresuko osoko bilkuran, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak egindako galdera bati erantzunez. Gobernuak "frankismoaren goraipamenarekin amaitzeko" zer neurri hartuko dituen galdetu dio Aizpuruak. 

MADRID, 22/10/2025.-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el Congreso, en Madrid. EFE/ JJ Guillen

Pedro Sanchez, asteazken honetan, Kongresuan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako presidenteak iragarri duenez, azaroa amaitu aurretik Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da elementu eta sinbologia frankisten katalogoa, "gure herrialdetik eta gure kaleetatik behingoz erauzi daitezen". 

Sanchezek Gobernuaren kontrolerako saioan egin du iragarpena, Kongresuko osoko bilkuran, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak egindako galdera bati erantzunez. Gobernuak "frankismoaren goraipamenarekin amaitzeko" zer neurri hartuko dituen galdetu dio Aizpuruak. 

Sanchezek iragarritako zerrenda hori 2022an onartutako Memoria Demokratikoaren Legean jasota dago; lege horrek Estatuari eskatzen baitio sinbolo eta elementu frankisten katalogoa osatzeko, horiek kendu ahal izateko gero. 

Aizpuruak salatu duenez, "badira Estatu honetan inpunitate osoz jarduten duten erakunde, faxista, frankista, ultra edo, zergatik ez esan, naziak", zeintzuen ekintzek ez duten ondoriorik eta ez diren zigortzen. 

"Uste dugu badela ordua neurriak hartzeko", eskatu dio Sanchezi, eta egoera honekin amaitzeko Memoria Demokratikoaren Legea bere aplikatzea galdegin dio. 

Sanchezek erantzun dio beraren Gobernuak "neurri asko hartu dituela memoria demokratikoaren arloan" eta  2025ean Trantsizioaren hasiera ospatzeko programatutako ekintzak aipatu ditu (azaroaren 20an 50 urte beteko baitira Francisco Franco hil zenetik), bai eta elkarteen legearen erreforma ere, "Francisco Franco Fundazioa itxi eta desegiteko helburuz". 

Horren ostean iragarri du aipatu katalogoaren argitalpena. Izan ere, bere hitzetan, "memorria demokratikoa izan daiteke plurala, baina errespetatu egin behar ditu Espainiako Konstituzioan jasota dauden tolerantziaren eta demokraziaren printzipioak".  

EH Bildu Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Pedro Sanchez Memoria Historikoa Frankismoa Ultraeskuina Politika

