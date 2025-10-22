Pedro Sanchezek ikur frankisten katalogoa laster argitaratuko dela iragarri du, horiek kendu ahal daitezen
Sanchezek Gobernuaren kontrolerako saioan egin du iragarpena, Kongresuko osoko bilkuran, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak egindako galdera bati erantzunez. Gobernuak "frankismoaren goraipamenarekin amaitzeko" zer neurri hartuko dituen galdetu dio Aizpuruak.
Pedro Sanchez Espainiako presidenteak iragarri duenez, azaroa amaitu aurretik Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da elementu eta sinbologia frankisten katalogoa, "gure herrialdetik eta gure kaleetatik behingoz erauzi daitezen".
Sanchezek iragarritako zerrenda hori 2022an onartutako Memoria Demokratikoaren Legean jasota dago; lege horrek Estatuari eskatzen baitio sinbolo eta elementu frankisten katalogoa osatzeko, horiek kendu ahal izateko gero.
Aizpuruak salatu duenez, "badira Estatu honetan inpunitate osoz jarduten duten erakunde, faxista, frankista, ultra edo, zergatik ez esan, naziak", zeintzuen ekintzek ez duten ondoriorik eta ez diren zigortzen.
"Uste dugu badela ordua neurriak hartzeko", eskatu dio Sanchezi, eta egoera honekin amaitzeko Memoria Demokratikoaren Legea bere aplikatzea galdegin dio.
Sanchezek erantzun dio beraren Gobernuak "neurri asko hartu dituela memoria demokratikoaren arloan" eta 2025ean Trantsizioaren hasiera ospatzeko programatutako ekintzak aipatu ditu (azaroaren 20an 50 urte beteko baitira Francisco Franco hil zenetik), bai eta elkarteen legearen erreforma ere, "Francisco Franco Fundazioa itxi eta desegiteko helburuz".
Horren ostean iragarri du aipatu katalogoaren argitalpena. Izan ere, bere hitzetan, "memorria demokratikoa izan daiteke plurala, baina errespetatu egin behar ditu Espainiako Konstituzioan jasota dauden tolerantziaren eta demokraziaren printzipioak".
Zupiriak nabarmendu du ez duela "zalantzarik" kontramanifestatzaileen helburua "Ertzaintza zela, ez Falangea"
"Dibertigarria da Falangearen kontzentrazioari erreparatzea, alderdi horrek ez baitu garrantzirik eta legala da, Gasteizko kaleetan indarkeriaren erabilera totalitarioa egin zuten sistemaren aurkako talde alegalei buruz ez hitz egiteko", adierazi du elkarrizketa batean.
Espainiako Gobernuak ez du berriz eskatuko euskara, katalana eta galiziera EBn hizkuntza ofizial izatea, 27 estatukideen babesa lortu arte
Ekimenak Europar Batasuneko estatukide guztien babesa behar du aurrera ateratzeko. Itxura guztien arabera, Alemaniaren jarrera da oztopo nagusia.
Alfredo Martínez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dute
Fernando Dominguez Osasun kontseilariak kargutik kendu du Alfredo Martinez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gerentea, legegintzaldiaren bigarren erdian departamentuari "bultzada" ematea beharrezkoa dela iritzita.
EH Bilduk akordioa lortu du bezeroen arreta zerbitzuetan euskara txertatu dadin
Espainiako Gobernua osatzen duten alderdiekin egindako akordioaren ondorioz, Hego Euskal Herrian lan egiten duten enpresek euskarazko arreta pertsonalizatua eman beharko dute.
Gogora Institutuak % 30 handituko du 2026an ikerketa historikoetarako aurrekontua
Abenduaren 1ean, ikasleen, biktimen eta herritarren topaketa bat egingo dute frankismoaren "azken urteak desmitifikatzeko".
Bederatzi funtzionario Donostiako Atzerritarren Bulegoan sartuko direla iragarri du Espainiako Gobernuak
Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak adierazi du Gobernuak ezagutzen duela bulego horren egoera, eta gogorarazi du atzerritarrei buruzko araudi berriak langile-kopuru handiagoa aurreikusten duela. Donostian, bederatzi funtzionario inguru sartuko dira, "lanpostuen % 100 inguru betetzeko", adierazi du.
Espainiako Gobernuak eta erkidegoek 10.000 eurorainoko prestazioa kofinantzatuko dute AEA aurreratua duten pazienteei 24 orduko arreta emateko
Espainiako Gobernuak astearte honetan onartutako errege lege-dekretuak muturreko mendekotasun gradu (III+ gradua) bat sortu du, gaixotasun neurologikoak eta konplexutasun handiko zainketak dituzten pertsonei babes espezifikoa eta 24 orduko arreta emateko.
Sanchezek iragarri du 500 milioi bideratuko direla AEA duten pazienteen arreta bermatzeko eta mendekotasun sistema indartzeko
Era berean, III+ gradua sortzea aurreikusten da, 24 orduko arretarekin, alboko esklerosi anizkoitza eta beste gaixotasun konplexu batzuk dituzten pazienteentzat.
Ikertu gisa deklaratzera deitu dute Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea
Falange Españolak Gasteizen egindakoa salatzeko kontramanifestazioan, Ertzaintzak pilotakadaz aurpegian jo egin zuela eta zauri larriak eragin zizkiola salatu zuen Aritz Ibarrak. Orain, gazte gasteiztarrak sare sozialetan salatu du bera ikertzen ari direla, hainbat delitu egotzita.