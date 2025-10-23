Ernai denuncia la “criminalización de la juventud vasca” tras las pintadas del muro rojo de Vitoria-Gasteiz

La organización juvenil Ernai ha reaccionado a la polémica generada por las pintadas aparecidas en el muro rojo de la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, con mensajes como “Gora ETA” o “1312”. El colectivo ha desplegado un cartel en el mismo espacio y ha difundido en sus redes sociales un comunicado en el que denuncia la “criminalización de la juventud vasca” y del “antifascismo”.

“Horrela esnatu da Gasteizko Andre Maria Zuria plaza”, ha escrito Ernai en su publicación, acompañada de una imagen del mural. En el texto, acusan a “diversos partidos y medios” de haber puesto en marcha “una operación para criminalizar el antifascismo y lavar la cara a los fascistas”.

“Pero no engañan a la juventud (añade el comunicado). El problema es el fascismo, y también lo son quienes envían a la policía a golpear a jóvenes que se enfrentan a él, o quienes en las últimas semanas se dedican a criminalizarlos”.

El mensaje concluye con un llamamiento a “dejar de criminalizar a la juventud vasca”, en referencia a las reacciones políticas que siguieron a las pintadas del muro rojo. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mantiene abierta una investigación para identificar a los autores de los mensajes aparecidos en la instalación artística.