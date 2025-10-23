PINTADAK
Ernaik "euskal gazteriaren kriminalizazioa" salatu du Gasteizko horma gorriko pintaden ostean

Gazte erakundeak kartel bat zabaldu du Andre Maria Zuriaren plazako horman, eta "alderdi eta hedabideei" leporatu die "faxistak zuritzeko" eta "antifaxismoa kriminalizatzeko" kanpaina bultzatzea.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ernai gazte erakundeak Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazako horma gorrian "Gora ETA" edo "1312" bezalako mezuekin agertutako pintadek sortutako polemikaren aurrean erantzun du. Kolektiboak kartel bat zabaldu du espazio berean eta bere sare sozialetan komunikatu bat zabaldu du "euskal gazteriaren kriminalizazioa" eta "antifaxismoa" salatzeko.

"Horrela esnatu da Gasteizko Andre Maria Zuria plaza", idatzi du Ernaik bere argitalpenean, muralaren irudi batekin batera. Testuan, "alderdi eta hedabide batzuei" leporatzen diete "antifaxismoa kriminalizatzeko eta faxistei aurpegia garbitzeko operazioa" abian jarri izana.

"Baina ez dute gazteria engainatzen (azaldu du komunikatuak). Arazoa faxismoa da, eta polizia berari aurre egiten dioten gazteak jotzera bidaltzen dutenak ere bai, edo azken asteetan gazte horiek kriminalizatzen ari direnak".

Amaitzeko, "euskal gazteak kriminalizatzeari uzteko" deia egin dute, horma gorriko pintaden ondorengo erreakzio politikoei erreferentzia eginez. Gasteizko Udalak ikerketa abiatu du instalazio artistikoan agertutako mezuen egileak identifikatzeko.

Gasteiz Politika

