Las familias de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela piden su liberación en el Parlamento Vasco

Familias de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela
Familiares de los detenidos. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Venezuelan atxilotutako bi bilbotarren askatasuna eskatu dute euren familiek Eusko Legebiltzarrean

Familiares de ambos han acudido al Parlamento Vasco donde han hecho pública una declaración. Los bilbaínos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme fueron detenidos en Venezuela el 14 de septiembre de 2024. Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre otros el de asesinar a Nicolás Maduro.

