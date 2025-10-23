Venezuelan atxilotutako bi bilbotarrak aske uzteko eskatu dute familiek Eusko Legebiltzarrean
Bi bilbotarren senideak Eusko Legebiltzarrean izan dira. Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak 2024ko irailaren 14an atxilotu zituzten Venezuelan. Ekintza "terroristak" egitea helburu zuen ustezko operazio batean parte hartzea leporatzen diete, besteak beste, Nicolas Maduro hiltzen saiatzea egozten diete.
Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du
EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du Bateragune auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda
Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.
Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak
EAJk eta PSEk atzera bota dute PPren proposamena, Bernedoko udalekuetan izandako ustezko sexu-abusuen erantzukizun politikoak argitzeko. Horren ordez, Ganberak gaitzespen adierazpen instituzional bat eta adingabeekin lan egiten duten erakundeen kontrola indartzeko protokolo bat onartu ditu.
Esteban, EH Bilduri: "Zuen jendeak eman zion indarra Falangeri"
Gasteizen Falangeko manifestarien eta horren kontra antolatutakoen artean izandako istiluak mintzagai izan ditu Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak, Onda Vascan egindako elkarrizketan. Jeltzalearen esanetan, "arazoa da EH Bildu ontzat ematen ari dela indarkeria erabiltzea beraiei gustatzen ez zaienari aurre egiteko".
Espainiak armak erosiko dizkio AEBri, beste aliatu batzuekin batera Ukrainari emateko
Espainiak parte hartuko du PURL (Ukrainarako Lehentasunezko Eskakizunen Zerrenda) ekimenean, NATOko herrialdeen "gehiengo zabala"-rekin batera, Kievek aliatuei "laguntza gehigarria" eskatu ostean, "hiriak eta energia-azpiegiturak Errusiaren bonbardaketetatik babesteko".
Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa-batzordea eratzea eskatu du PPk Legebiltzarrean
Laura Garridok (PP) administrazio publikoek Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren inguruan duten erantzunkizunari buruz galdetu dio Pradales lehendakariari. "Erantzukizunak onartu behar dira, adin txikikoei eragiten dieten gertakari oso larriez ari gara", adierazi du PPren legebiltzarkideak.
Ernaik "euskal gazteriaren kriminalizazioa" salatu du Gasteizko horma gorriko pintaden ostean
Gazte erakundeak kartel bat zabaldu du Andre Maria Zuriaren plazako horman, eta "alderdi eta hedabideei" leporatu die "faxistak zuritzeko" eta "antifaxismoa kriminalizatzeko" kanpaina bultzatzea.
Venezuelan duela urtebete baino gehiago atxilotutako bi bilbotarrei babesa agertu die Eusko Legebiltzarreko lehendakaritzak
Eusko Legebiltzarrak adierazpen instituzional bat irakurriko du gaur Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen alde. 2024ko irailaz geroztik espioitzaz akusatuta daude Venezuelan.
Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean
Amaya Zabarte 2024ko martxoaren 5ean zauritu zen larri Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean. Haren senarrak, Joseba Novoak, Legebiltzarrean azaldu du hilabete hauetan oztopoak jasan dituztela gertatu zena argitu eta arduradunak aurkitzeko saiakeran. Legebiltzarkideei eskatu die ausartak izan daitezela, Justizia egiteko.