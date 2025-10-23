Eusko Legebiltzarra
Venezuelan atxilotutako bi bilbotarrak aske uzteko eskatu dute familiek Eusko Legebiltzarrean

Familias de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela
Atxilotuen senideak. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bi bilbotarren senideak Eusko Legebiltzarrean izan dira. Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak 2024ko irailaren 14an atxilotu zituzten Venezuelan. Ekintza "terroristak" egitea helburu zuen ustezko operazio batean parte hartzea leporatzen diete, besteak beste, Nicolas Maduro hiltzen saiatzea egozten diete.

Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du

EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du Bateragune auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda

Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.

