PNV y PSE-EE apuestan por el jurista Mikel Mancisidor como nuevo Ararteko

Tras cuatro meses de la renuncia por jubilación de Manu Lezertua, los partidos siguen negociando para nombrar a su sustituto al frente del Ararteko. Entre todos los candidatos, el jurista bilbaíno Mikel Mancisidor es el mejor posicionado, con el apoyo del PNV y el PSE-EE.

Sin embargo, la ley del Ararteko exige una mayoría de tres quintas partes de los miembros que conforman el Parlamento Vasco; es decir, 45 de los 75 escaños. Por ello, los socios de Gobierno (PNV, que suma 27 escaños; y PSE-EE, con otros 12) necesitan el respaldo de un tercer grupo, ya sea EH Bildu (27) o el PP (7). Esa falta de consenso está retrasando el proceso.

La Mesa del Parlamento Vasco ha vuelto a ampliar el plazo para presentar candidaturas, ahora hasta el 14 de noviembre, después de que las negociaciones no hayan prosperado en los plazos anteriores. Mientras tanto, Inés Ibáñez de Maeztu, hasta ahora adjunta, continúa ejerciendo el cargo en funciones.