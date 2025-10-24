POLÉMICA
EH Bildu subraya que "no debería cuestionarse" que la Ertzaintza participe en un curso de criminología

"EH Bildu quiere dejar claro que el hecho de que la Ertzaintza participe en un curso de criminología en la EHU es algo que no debería cuestionarse. Lo dejamos claro hoy como lo ha hecho la EHU en su nota de prensa", ha subrayado.
Euskaraz irakurri: EH Bilduk azpimarratu du "ez litzatekeela zalantzan jarri behar" Ertzaintzak kriminologia ikastaro batean parte hartzea
Agencias | EITB

EH Bildu ha hecho pública este viernes su postura sobre la suspensión de una charla de dos ertzainas en la Facultad de Derecho de la EHU y ha defendido que la participación de estos agentes en un curso de criminología de las EHU es "algo que no debería cuestionarse".

El encargado de trasladar la opinión de la coalición abertzale sobre lo sucedido en el campus de San Sebastián ha sido su parlamentario, Gorka Órtiz de Guinea, en el pleno de control del Parlamento Vasco, donde ha preguntado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por los incidentes tras el acto de la Falange en Vitoria del pasado 12 de octubre.

"EH Bildu quiere dejar claro que el hecho de que la Ertzaintza participe en un curso de criminología en la EHU es algo que no debería cuestionarse. Lo dejamos claro hoy como lo ha hecho la EHU en su nota de prensa", ha subrayado.

En esa nota de prensa, el equipo rectoral de la Universidad del País Vasco ha asegurado que la charla de dos ertzainas prevista para este miércoles en la Facultad de Derecho de San Sebastián no fue suspendida por la presión del alumnado, sino que fueron los propios agentes quienes decidieron cancelar el acto porque había "mensajes en redes sociales llamando al boicot".

Los responsables de EHU han salido así al paso de la información facilitada este jueves por el Departamento vasco de Seguridad, según la cual fue el profesorado el que decidió "cancelar la dinámica", ya que "parte del alumnado protestó" por que los dos ertzainas, estudiantes del grado de Criminología, fueran a impartir una charla.

