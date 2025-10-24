La EHU destaca que fueron los ertzainas quienes cancelaron la sesión tras detectar mensajes que llamaban al boicot

La EHU ha emitido una nota aclaratoria tras la suspensión de una charla prevista el pasado miércoles en el Grado de Criminología de la Facultad de Derecho de Gipuzkoa. Según el equipo rectoral, la decisión de cancelar la sesión no fue consecuencia de presiones del alumnado, sino de los propios ertzainas que iban a impartirla, quienes informaron al docente de su renuncia después de detectar mensajes en redes sociales que animaban al boicot.

El comunicado subraya que el profesor responsable de la clase “no ha recibido ninguna queja” por la organización de la charla y que, al contrario, el estudiantado del grado ha mostrado su desacuerdo con la suspensión y su disposición a debatir sobre el tema.

La EHU considera “inaceptable vulnerar u obstaculizar la enseñanza y el derecho a la educación”, y recuerda que la participación de profesionales en el ámbito universitario es esencial para garantizar la calidad formativa del alumnado.

Ante las informaciones publicadas en distintos medios, el equipo rectoral apela al “rigor informativo” y reitera que “no es cierto que el estudiantado de Criminología exigiera cancelar la sesión”. Además, el docente responsable ha mostrado su disposición a ofrecer todas las aclaraciones necesarias al Departamento de Seguridad.

Finalmente, la universidad reafirma su compromiso con un espacio académico “libre, respetuoso y basado en el intercambio de ideas”, al tiempo que insiste en la necesidad de “hacer frente a la desinformación”.