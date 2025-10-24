POLEMIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EHUk nabarmendu du ertzainek utzi zutela saioa bertan behera, boikotera deitzen zuten mezuak antzeman ostean

Unibertsitateak gezurtatu egin du Kriminologia Graduko hitzaldia bertan behera uzteko arrazoia ikasleen presioak izan zirela, eta irakaskuntzarako eta esparru akademikoan ideiak askatasunez trukatzeko eskubidea defendatu du.
Facultad de Derecho de EHU
author image

EITB

Azken eguneratzea

EHUk ohar bat zabaldu du, asteazkenean Gipuzkoako Zuzenbide Fakultateko Kriminologia Graduan egitekoa zen hitzaldi bat bertan behera geratu ostean. Errektorego-taldearen arabera, saioa bertan behera uzteko erabakia ez zen ikasleen presioen ondorioa izan, hitzaldia eman behar zuten ertzainena baizik. Izan ere, horiek egin zioten uko hitzaldia emateari, sare sozialetan boikota egitera animatzen zuten mezuak antzeman ondoren.

Komunikatuan azpimarratu dutenez, hitzaldiaren ardura duen irakasleak "ez du kexarik jaso", graduko ikasleak ez daude ados etetearekin eta gaiaz eztabaidatzeko prest dago.

EHUren ustez, "onartezina da irakaskuntza eta hezkuntzarako eskubidea urratzea edo oztopatzea", eta gogorarazi du profesionalek unibertsitate-eremuan parte hartzea funtsezkoa dela ikasleen prestakuntza-kalitatea bermatzeko.

Hainbat hedabidetan argitaratutako informazioen aurrean, errektoretza-taldeak "informazioa zorrotz" zabaltzeko eskatu du; izan ere, horren arabera, "ez da egia Kriminologiako ikasleek saioa bertan behera uztea exijitu zutenik". Gainera, irakasle arduraduna prest agertu da Segurtasun Sailari beharrezko argibide guztiak emateko.

Azkenik, unibertsitateak espazio akademiko askea, errespetuzkoa eta ideien trukea bultzatzeko duen konpromisoa berretsi du, eta "desinformazioari aurre egiteko beharra" azpimarratu du.

EHU Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X