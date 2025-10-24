POLEMIKA
EH Bilduk azpimarratu du "ez litzatekeela zalantzan jarri behar" Ertzaintzak kriminologia ikastaro batean parte hartzea

"EH Bilduk argi utzi nahi du Ertzaintzak EHUn kriminologia ikastaro batean parte hartzea ez litzatekeela zalantzan jarri behar. Gaur argi utzi nahi dugu, EHUk bere prentsa oharrean egin duen bezala", azpimarratu du.
Agentziak | EITB

EH Bilduk jakitera eman duenez, EHUko Zuzenbide Fakultatean bi ertzainek eman behar zuten hitzaldia bertan behera geratu izanaren inguruko hausnarketa plazaratu dute. Agente horiek EHUko kriminologia ikastaro batean parte hartzea "ez litzateke zalantzan jarri behar", alderdiaren ustez. 

Gorka Ortiz de Guinea legebiltzarkideak eman du koalizio abertzaleak Donostiako campusean gertatutakoari buruz duen iritzia, Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Bertan, urriaren 12an Falangeak Gasteizen egindako ekitaldiaren ondoren izandako istiluez galdetu dio Bingen Zupiria Segurtasun sailburuari.

Prentsa-ohar horretan, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore-taldeak ziurtatu du asteazken honetan Donostiako Zuzenbide Fakultatean egitekoa zen bi ertzainen hitzaldia ez zela eten ikasleen presioagatik; aitzitik, agenteek beraiek erabaki zuten ekitaldia bertan behera uztea, "sare sozialetan boikota egiteko mezuak zeudelako".

Hala, EHUko arduradunak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ostegun honetan emandako informazioaren ondoren atera dira. Horren arabera, irakasleek erabaki zuten "dinamika bertan behera uztea", "ikasle batzuek protesta egin baitzuten" bi ertzainak, Kriminologia graduko ikasleak, hitzaldia bertan behera utz zezaten.

