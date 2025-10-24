JxCat sopesa convocar una consulta entre la militancia sobre su apoyo al Gobierno de España
La dirección de JxCat baraja someter a consulta entre sus afiliados la continuidad de su apoyo al Gobierno que preside Pedro Sánchez.
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".
Según ha informado el partido, la reunión, que se celebra "de acuerdo con el calendario previsto", tendrá lugar el próximo lunes en el espacio Les 5 Éléments, en el que JxCat ha llevado a cabo otros actos con anterioridad.
Está previsto que a las 17:00 horas JxCat ofrezca una comparecencia de prensa para valorar la actualidad política, aunque el partido no aclara quién comparecerá en la misma.
Las mencionadas fuentes explican que la consulta a la militancia es una de las posibilidades que está encima de la mesa y que se llevaría a cabo para refrendar la decisión final, que la tomará la cúpula del partido.
La consulta a la militancia es una posibilidad que hace días que se comenta a nivel interno entre cuadros y dirigentes del partido, si bien no será hasta el lunes, en la reunión de la ejecutiva, cuando Junts tome una decisión al respecto.
De hecho, JxCat ya sometió al aval de la militancia el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 e hizo lo propio para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.
En las últimas semanas, los dirigentes de JxCat han remarcado en público que antes del verano "pasarían cosas" y se dieron de margen hasta mediados del mes de diciembre para tomar una decisión sobre su apoyo al Gobierno de Sánchez ante lo que consideran numerosos "incumplimientos"
Sánchez asegura que está cumpliendo con Junts
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que está cumpliendo los compromisos adquiridos con Junts que están en su mano, al tiempo que ha vuelto a afirmar que está dispuesto a reunirse con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, eso sí, "cuando toque", según ha precisado.
Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por el ultimátum lanzado por Junts, que el próximo lunes reúne a su dirección para decidir el futuro de las relaciones con el PSOE, y si en este contexto podría ser útil una reunión en persona con Puigdemont.
"Si lo he dicho mil veces, ¿para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto que esas reuniones se producirán ¿Cuándo? Pues cuando toque", ha señalado en la rueda de prensa tras finalizar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.
