Junts - PSOE
JxCat militantziari galdetzekotan da, Espainiako Gobernuari babesa ematen jarraitu ala ez erabakitzeko

Carles Puigdemont JxCateko presidenteak bilera deitu du astelehen honetarako Perpinyan (Frantzia), alderdi independentistak atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako tonua igo eta "aldaketaren orduaz hitz egiten hasteko unea" iritsi dela ohartarazi ostean. Sanchezek esan du Juntsekin hartutako konpromisoak betetzen ari dela.

JxCat-eko zuzendaritza militantziari galdetzea pentsatzen ari da Pedro Sanchezen gobernuari ematen dion babesari eutsi ala ez

Alderdiak jakinarazi duenez, bilera hori "aurrez ezarritako egutegiari jarraituz" egingo da astelehenean, Les 5 Elements espazioan. Lehenago ere egin izan ditu alderdi horrek ekitaldiak bertan.

Astelehenean, 17:00etan, aktualitate politikoaren irakurketa egiteko agerraldia egingo dute prentsaren aurrean, baina alderdiak ez du argitu nork hitz egingo duen. 

Junts per Catalunyako iturriek azaldu dutenez, militantziari galdetzearen aukera mahai gainean daudenetako bat da, eta zuzendaritzak hartuko lukeen azken erabakia berresteko litzateke. 

Afiliatuei galdetzeko aukera alderdiko zuzendaritza eta barne-organoetako pertsonen ahotan dabil, baina asteleheneko bilerara arte ez dute erabakiko egingo den ala ez.

Ez litzateke lehen aldia izango. Izan ere, 2023ko azaroan, JxCat-ek alderdikideei galdetu zien Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente egingo zuen akordioa babesten zuten ala ez, eta gauza bera egin zuen Pere Aragonesek zuzendu zuen Generalitateak Gobernutik atera ala ez erabakitzeko. 

Azken asteetan, JxCat-eko agintariek azpimarratu dute "gauzak" gertatuko direla eta abenduaren erdira arteko epea eman diote beren buruari Sanchezen gobernuarekiko erabaki bat hartzeko; izan ere, akordioan jasotakoak "behin eta berriz" hautsi dituela uste dute. 

Sanchezek esan du betetzen ari dela

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esan du betetzen ari dela Juntsekin hartutako konpromisoak, bere esku daudenak behintzat, eta berriro esan du prest dagoela Carles Puigdemontekin biltzeko "hala dagokionean". 

Horrela erantzun dio Sanchezek Juntsek emandako ultimatumari. "Mila aldiz esan dut: zertarako onartu genuen Amnistia legea ez bada aktore politikoekiko harremanak normalizatzeko? Jakina egingo direla bilera horiek. Noiz? Bada, hala dagokionean", esan du Sanchezek, Bruselan Europako Kontseiluaren bilera amaitu berritan.

