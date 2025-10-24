Pello Alcantarilla presenta una denuncia por torturas contra el coronel Pérez de los Cobos

GEBehatokia, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos, solicitará la reapertura del presunto caso de torturas al camionero donostiarra Pello Alcantarilla, ex preso de ETA, contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

GEBehatokia ha hecho este anuncio en una nota en la que asegura que, tras realizar una "exhaustiva investigación", ha llegado a la conclusión de que la denuncia formulada en su momento por Alcantarilla "tiene plena credibilidad".

Alcantarilla fue detenido por la Guardia Civil el 3 de octubre de 2004, mientras estaba trabajando como camionero en Burgos, en el marco de la denominada 'Operación Santuario', un operativo que permitió desmantelar los principales arsenales de ETA.

El arrestado permaneció incomunicado cuatro días, en los que habría sido torturado. Ahora, piden que se reabra el caso por torturas que la Audiencia Nacional archivó en 2005.