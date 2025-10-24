Pello Alcantarillak tortura salaketa jarri du Perez de los Cobos koronelaren aurka
Pello Alcantarilla ETAko preso ohiak Diego Perez de los Cobos Guardia Zibileko koronelaren aurka salatutako tortura kasua berriro irekitzeko eskatuko du GEBehatokiak, Giza Eskubideen Euskal Behatokiak.
Ohar batean jakitera eman duenez, Alcantarillak bere garaian egindako salaketak "sinesgarritasun osoa" duela ondorioztatu du, "ikerketa sakona" egin ondoren.
Guardia Zibilak 2004ko urriaren 3an atxilotu zuen Alcantarilla, Burgosen kamioilari lanetan ari zela, 'Santutegi Operazioa' izenekoaren baitan. ETAri egotzitako arma ugari desegin zituzten polizia-operazio horretan.
Atxilotuak lau egun eman zituen inkomunikatuta, eta torturatu egin zuten. Orain, torturengatik Auzitegi Nazionalak 2005ean artxibatu zuen kasua berriz irekitzeko eskatu dute.
Politikari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Ministerioak batera aztertuko dituzte Euskadiri osasun arloan zenbatutako saldoak
Bi aldeek adostu dute lankidetza areagotzea, datorren astean egingo den aldebiko lehen bilera baten bidez, eta Kohesio Funtsaren Jarraipen Batzorde Berezi baten deialdiarekin, azaroaren amaierarako aurreikusia.
Mikel Mancisidor legelaria proposatu dute EAJk eta PSE-EEk Ararteko izateko
Horren ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta dago, eta ibilbide zabala du nazioartean. EH Bilduren edo PPren babesa behar dute izendapena gauzatzeko.
EBko hizkuntza koofizialak onartzeko ekimen bat negoziatuko dute Espainiak eta Alemaniak
Orain arte, Alemania izan da katalana, euskara eta galegoa EBko hizkuntza-araudian sartzeko uzkur agertu den herrialdeetako bat. Horretarako, 27 estatu kideen adostasuna behar da.
Gasteizko istiluek eztabaida piztu dute Eusko Legebiltzarrean
Urriaren 12an Ertzaintzak Arabako hiriburuan egindako lana defendatu du lehendakariak. Bertan, talde erradikalek kalte material ugari eragin zituzten, Falangeak kontzentrazio bat egin ondoren. Sumarrek deitoratu egin du ekarretaratzea eragotzi ez izana, eta EH Bilduk eta PPk zalantzan jarri dute segurtasun eredua.
EH Bilduk esan du "ez litzatekeela zalantzan jarri behar" Ertzaintzak kriminologia ikastaro batean parte hartzea
"EH Bilduk argi utzi nahi du Ertzaintzak EHUn kriminologia ikastaro batean parte hartzea ez litzatekeela zalantzan jarri behar. Gaur argi utzi nahi dugu, EHUk bere prentsa oharrean egin duen bezala", azpimarratu du.
EHUk nabarmendu du ertzainek utzi zutela saioa bertan behera, boikotera deitzen zuten mezuak antzeman ostean
Unibertsitateak gezurtatu egin du Kriminologia Graduko hitzaldia bertan behera uzteko arrazoia ikasleen presioak izan zirela, eta irakaskuntzarako eta esparru akademikoan ideiak askatasunez trukatzeko eskubidea defendatu du.
Pradales lehendakariak "bi ertzainek EHUn jasandako boikot onartezina" gaitzetsi du
Imanol Pradales lehendakariak salatu du azken hilabeteetan "ugaritu" egin direla Ertzaintzaren aurkako erasoak Euskadin, eta ohartarazi du "bizikidetzaren atzerakada larria eta kezkagarria" dakartela.
Estatutua bere osotasunean betetzeko “beste erritmo bat” eskatu du lehendakariak
Espainiako Gobernuari “hamar proposamen zehatz” helarazi dizkiola esan du lehendakariak Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkuran. “Pedro Sanchezek aukera historikoa dauka gure herriarekiko zorra kitatzeko”, gaineratu du.
Juan Ignacio Perez Iglesias Unibertsitate sailburuak dio "onartezina" dela Ibaetako Zuzenbide Fakultateko bi ertzainen hitzaldia bertan behera uztea
Sailburuaren hitzetan, hori Zuzenbide Fakultatean gertatu izana are larriagoa da. Horren ustez, adierazpen-askatasunaren aurkako erasoa da, oinarrizko eskubidea da, eta horrelako gertaerak Ertzaintza erakundetzat deslegitimatzeko kanpaina baten eta iraun duen hertsapen-kultura baten barruan daudela gaineratu du.