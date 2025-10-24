TORTURAK
Pello Alcantarillak tortura salaketa jarri du Perez de los Cobos koronelaren aurka

GEBehatokia Giza Eskubideen Euskal Behatokiak ondorioztatu du salaketak "sinesgarritasun osoa" duela, "ikerketa sakona" egin ondoren. Hala, Auzitegi Nazionalak 2005ean artxibatu zuen tortura kasua berriz irekitzeko eskatu dute.
Pello Alcantarilla presenta una denuncia por torturas contra el coronel Pérez de los Cobos

Pello Alcantarilla, ETAko preso ohia. EITB Median emandako bideo batetik hartutako irudia

EITB

Azken eguneratzea

Pello Alcantarilla ETAko preso ohiak Diego Perez de los Cobos Guardia Zibileko koronelaren aurka salatutako tortura kasua berriro irekitzeko eskatuko du GEBehatokiak, Giza Eskubideen Euskal Behatokiak.

Ohar batean jakitera eman duenez, Alcantarillak bere garaian egindako salaketak "sinesgarritasun osoa" duela ondorioztatu du, "ikerketa sakona" egin ondoren.

Guardia Zibilak 2004ko urriaren 3an atxilotu zuen Alcantarilla, Burgosen kamioilari lanetan ari zela, 'Santutegi Operazioa' izenekoaren baitan. ETAri egotzitako arma ugari desegin zituzten polizia-operazio horretan.   

Atxilotuak lau egun eman zituen inkomunikatuta, eta torturatu egin zuten. Orain, torturengatik Auzitegi Nazionalak 2005ean artxibatu zuen kasua berriz irekitzeko eskatu dute.

