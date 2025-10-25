ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE GERNIKA
Esteban: "Sánchez tiene que demostrar que tiene palabra y que la va a cumplir"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Esteban: "Sanchezek erakutsi behar du bere borondatea egiazkoa dela, denbora agortzen ari da"
author image

EITB

Última actualización

El líder del PNV ha confiado en que el Gobierno español dé pasos antes de fin de año, y ha recordado que "se fijó un calendario" para el traspaso de competencias.

Estatuto de Autonomía del País Vasco EAJ-PNV Política

