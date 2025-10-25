GERNIKAKO ESTATUTUAREN URTEURRENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esteban: "Sanchezek erakutsi behar du bere borondatea egiazkoa dela, denbora agortzen ari da"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJren buruak espero du Espainiako Gobernuak urtea amaitu baino lehen ematea pausoak, eta gogorarazi du "egutegi bat finkatu" zela eskumenak eskualdatzeko.

EAEko Autonomia Estatutua EAJ Politika

Albiste gehiago politika

Gehiago kargatu
Publizitatea
X