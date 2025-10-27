PSE-EE
Eguiguren afirma que ETA "murió en la cama", y de ahí "algunas secuelas como el antiespañolismo" 

Jesús Eguiguren asegura que el "antiespañolismo" en Euskadi son "secuelas" de ETA
Jesús Eguiguren, en el acto de presentación de su nuevo libro en el Palacio Miramar, Donostia. Foto extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"
Jesús Eguiguren, expresidente del PSE-EE, ha presentado en Donostia su último libro 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. En el acto, ha asegurado que, al igual que Franco, ETA "murió en la cama". Según el expresidente, el "antiespañolismo" es una de las "secuelas" que eso ha dejado en Euskadi.

