Tras la ruptura de Junts, ¿ahora qué?

Junts ha cumplido con lo que ya se anticipaba: rompe con el PSOE y deja de ser socio del Gobierno español. La ejecutiva de la formación, reunida en Perpiñán bajo el liderazgo de Carles Puigdemont, ha decidido pasar al bloque de la oposición al considerar que el Gobierno español “no han cumplido ninguno de sus compromisos, ni los locales ni los generales”.

Puigdemont, en una comparecencia sin preguntas, ha declarado que el PSOE "ya no tiene la confianza" de su partido y, por tanto, "ya no tendrá poder". La decisión deberá ser ratificada por las bases de Junts, que votarán entre mañana y el jueves, aunque se da por hecho que será un mero trámite.

El expresident catalán ha adelantado que la ruptura tendrá un efecto inmediato: "no habrá negociación de los presupuestos". Al mismo tiempo, ha descartado abrir la puerta al PP o apoyar una moción de censura alternativa. "No daremos nuestros votos a ningún candidato que vaya contra Cataluña", ha afirmado.

Desde el Gobierno español y el PSOE tratan de transmitir calma. Los socialistas insisten en que "sí cumplen" los acuerdos alcanzados con Junts y desde Moncloa aseguran que la "mano sigue tendida". El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha recordado los "avances logrados" durante la legislatura y ha defendido la estabilidad del Ejecutivo.

También el resto de socios del Gobierno se han pronunciado con cautela. Fuentes del PNV consideran que la decisión de Junts confirma la existencia de "una mayoría negativa" en el Congreso, pero no creen que el Ejecutivo "vaya a caer mañana por la mañana". Aun así, advierten de que Pedro Sánchez debe "asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías", ya que "un Parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo".

Por su parte, el PP ha aprovechado la ruptura para insistir en que “el Gobierno no puede sostenerse” y exigir una convocatoria electoral. Desde EH Bildu, de momento, guardan silencio a la espera de conocer los próximos movimientos del presidente Sánchez y del bloque independentista.

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que sobrevuela Madrid y Barcelona. La ruptura abre una nueva fase de incertidumbre en la legislatura, con los presupuestos bloqueados y un Ejecutivo que, por primera vez, ve peligrar su capacidad real para gobernar.