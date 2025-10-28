Tras la ruptura de Junts, ¿ahora qué?
Junts ha cumplido con lo que ya se anticipaba: rompe con el PSOE y deja de ser socio del Gobierno español. La ejecutiva de la formación, reunida en Perpiñán bajo el liderazgo de Carles Puigdemont, ha decidido pasar al bloque de la oposición al considerar que el Gobierno español “no han cumplido ninguno de sus compromisos, ni los locales ni los generales”.
Puigdemont, en una comparecencia sin preguntas, ha declarado que el PSOE "ya no tiene la confianza" de su partido y, por tanto, "ya no tendrá poder". La decisión deberá ser ratificada por las bases de Junts, que votarán entre mañana y el jueves, aunque se da por hecho que será un mero trámite.
El expresident catalán ha adelantado que la ruptura tendrá un efecto inmediato: "no habrá negociación de los presupuestos". Al mismo tiempo, ha descartado abrir la puerta al PP o apoyar una moción de censura alternativa. "No daremos nuestros votos a ningún candidato que vaya contra Cataluña", ha afirmado.
Desde el Gobierno español y el PSOE tratan de transmitir calma. Los socialistas insisten en que "sí cumplen" los acuerdos alcanzados con Junts y desde Moncloa aseguran que la "mano sigue tendida". El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha recordado los "avances logrados" durante la legislatura y ha defendido la estabilidad del Ejecutivo.
También el resto de socios del Gobierno se han pronunciado con cautela. Fuentes del PNV consideran que la decisión de Junts confirma la existencia de "una mayoría negativa" en el Congreso, pero no creen que el Ejecutivo "vaya a caer mañana por la mañana". Aun así, advierten de que Pedro Sánchez debe "asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías", ya que "un Parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo".
Por su parte, el PP ha aprovechado la ruptura para insistir en que “el Gobierno no puede sostenerse” y exigir una convocatoria electoral. Desde EH Bildu, de momento, guardan silencio a la espera de conocer los próximos movimientos del presidente Sánchez y del bloque independentista.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que sobrevuela Madrid y Barcelona. La ruptura abre una nueva fase de incertidumbre en la legislatura, con los presupuestos bloqueados y un Ejecutivo que, por primera vez, ve peligrar su capacidad real para gobernar.
Más noticias sobre politica
Será noticia: Ruptura de Junts con el PSOE, proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco y un año de la DANA
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿Negligencias en la gestión de la DANA? Las claves del proceso judicial
Estas son las claves de la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Valencia, por el fallecimiento de 229 personas a causa de la DANA en octubre de 2024.
Guardiola convoca elecciones anticipadas, ante la imposibilidad de sacar los presupuestos
La presidenta de la Junta de Extremadura dice así evitar el "bloqueo", con las elecciones que se realizarán el 21 de diciembre.
Puigdemont responsabiliza al PSOE de la ruptura y anuncia que Junts pasa "a la oposición"
La ejecutiva de JxCat ha decidido por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE en una reunión realizada en la ciudad de Perpignan. La decisión será sometida a votación de la militancia este miércoles y jueves. Moncloa afirma que tiene "la mano tendida" para trabajar "votación a votación".
EH Bildu propone elevar los porcentajes de viviendas protegidas destinadas al alquiler
PNV y PSE plantean que los ayuntamientos puedan rebajar el porcentaje de viviendas de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas.
Eguiguren afirma que ETA "murió en la cama", y de ahí "algunas secuelas como el antiespañolismo"
Jesús Eguiguren, expresidente del PSE-EE, ha presentado en Donostia su último libro 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. En el acto, ha asegurado que, al igual que Franco, ETA "murió en la cama". Según el expresidente, el "antiespañolismo" es una de las "secuelas" que eso ha dejado en Euskadi.
La ejecutiva de Junts defiende por unanimidad romper con el PSOE
Se plantea someter la decisión a la militancia en una consulta interna. El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, comparecerá a las 17:00 horas en Perpignan para explicar la decisión de la ejecutiva. El Gobierno español mantiene la calma y apuesta por el diálogo, a la espera de las explicaciones de Puigdemont.
La alcaldesa de Azpeitia asegura que las pintadas contra Zupiria son "inaceptables" y no tienen cabida en el municipio
Nagore Alkorta ha mostrado en nombre del Ayuntamiento su solidaridad con las instituciones y representantes amenazados, "en este caso Bingen Zupiria"
El Gobierno Vasco condena las pintadas contra Zupiria y pide a EH Bildu que actúe "con más claridad" sobre este tipo de comportamientos
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha tildado de "incomprensible" que en el año 2025 "aún estemos con estas cosas" [refiriéndose a las pintadas contra Zupiria]. Ha llamado a EH Bildu a tener en cuenta la "responsabilidad social" de los partidos políticos y mostrar una actitud "más clara".