Puigdemont responsabiliza al PSOE de la ruptura y anuncia que Junts pasa "a la oposición"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al PSOE de la ruptura del acuerdo que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y ha anunciado que su partido pasará a "ejercer oposición". La ejecutiva de JxCat ha decidido este lunes por unanimidad que romperá sus acuerdos con el PSOE en una reunión que han mantenido en la ciudad de Perpignan. La decisión se someterá a votación de la militancia este miércoles y jueves. Los resultados se conocerán hacia las 18:00 horas del jueves.

Tras la reunión, Puigdemont ha realizado una comparecencia sin preguntas ante los medios. En ella, ha explicado que la decisión se ha tomado porque consideran que "no hay voluntad" por parte de los socialistas de "ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma". Según el líder de Junts, el PSOE "ha considerado que sus tiempos y ritmos eran los únicos válidos".

Puigdemont ha explicado que, a mitad de legislatura, su partido ha realizado una valoración de las relaciones que han mantenido con los socialistas desde que se firmara el Acuerdo de Bruselas que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez.

En sus palabras, Junts sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza Sánchez. "Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político", ha asegurado. Así, ha recordado que, a la hora de elegir entre el PSOE y el PP, Junts "eligió al PSOE", mientras que ha reprochado al PSC que "eligiese" a los populares en el Ayuntamiento de Barcelona.

También ha asegurado que "no ha habido resultados que justifiquen y que den por válida la vía abierta hace dos años" con el PSOE. Ha mencionado la "descatalanización", la "pasividad ante la desinversión" o el "colapso de los servicios públicos". Finalmente, ha sentenciado que "no ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña".

Puigdemont ha avisado al presidente del Gobierno de que a partir de ahora ya no podrá contar con la mayoría que permitió su investidura: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno". Así, ha invitado a los socialistas a "reflexionar" y a "responder ante la ciudadadanía de qué manera piensan continuar".

Por su parte, el Gobierno de España ha mostrado su máximo respeto tras escuchar a su líder, Carles Puigdemont, dar por roto el acuerdo con el PSOE, pero ha hecho hincapié en que mantiene la mano tendida y seguirá trabajando "votación a votación". En una reacción de urgencia, fuentes del Ejecutivo han insistido en que mantienen su apuesta por el diálogo para llegar a acuerdos.

En la misma línea, fuentes del PSOE han asegurado que entienden la política como un instrumento para tender puentes y que así seguirá siendo, recordando que el Gobierno y los socialistas han "cumplido lo pactado", siempre que estaba en su mano. "En lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla", han recalcado desde Ferraz, donde aseguran respetar absolutamente el funcionamiento interno de cualquier partido político.

En lo que respecta al resto de partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco no cree que "el Gobierno vaya a caer mañana por la mañana", pero ha instado a Pedro Sánchez a "asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías". Según el PNV esta decisión "constata que existe una mayoría negativa en el Congreso" y recuerda que "un Parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo".