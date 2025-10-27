Extremadura
Guardiola convoca elecciones anticipadas, ante la imposibilidad de sacar los presupuestos

La presidenta de la Junta de Extremadura dice así evitar el "bloqueo", con las elecciones que se realizarán el 21 de diciembre.
MÉRIDA, 27/10/2025.- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de 2025 ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y evitar el "bloqueo" en el mejor momento económico y social que vive la región. EFE/ Jero Morales
María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. Foto: EFE.
María Guardiola (PP), presidenta de la Junta de Extremadura, ha convocado elecciones anticipadas para el 21 de diciembre, ante la imposibilidad de sacar los presupuestos adelante. La presidenta dice así evitar el “bloqueo” en el “mejor momento económico y social de la región”.

En una comparecencia de urgencia, Guardiola ha comunicado la convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Así pues, la campaña electoral dará comienzo el 5 de diciembre finalizará dos días antes de las elecciones; concretamente, el 19 de diciembre.

Hasta ahora, María Guardiola ha gobernado en minoría parlamentaria, tras la salida del gobierno de coalición de los 5 diputados de Vox.

De esa manera, tanto PP como PSOE contaban con 28 diputados, frente los 4 de Unidas por Extremadura.

