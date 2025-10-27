Guardiola convoca elecciones anticipadas, ante la imposibilidad de sacar los presupuestos

María Guardiola (PP), presidenta de la Junta de Extremadura, ha convocado elecciones anticipadas para el 21 de diciembre, ante la imposibilidad de sacar los presupuestos adelante. La presidenta dice así evitar el “bloqueo” en el “mejor momento económico y social de la región”.

En una comparecencia de urgencia, Guardiola ha comunicado la convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Así pues, la campaña electoral dará comienzo el 5 de diciembre finalizará dos días antes de las elecciones; concretamente, el 19 de diciembre.

Hasta ahora, María Guardiola ha gobernado en minoría parlamentaria, tras la salida del gobierno de coalición de los 5 diputados de Vox.

De esa manera, tanto PP como PSOE contaban con 28 diputados, frente los 4 de Unidas por Extremadura.