Extremadura
Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko

Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21rako deitu ditu haustekundeak.

MÉRIDA, 27/10/2025.- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de 2025 ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y evitar el "bloqueo" en el mejor momento económico y social que vive la región. EFE/ Jero Morales

Maria Guardiola, Extremadurako Gobernuko presidentea. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Guardiola (PP) Extremadurako Gobernuko presidenteak hauteskundeak aurreratzeko deia egin du, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko. Horrenbestez, abenduaren 21ean izango dira haustekundeak.

Premiazko agerraldi batean, Guardiolak Gobernurako hauteskundeen deialdiaren berri eman du. Presidenteak azaldu du honakoak eskualdeak bizi duen "egoera ekonomiko eta sozial onenean" izango direla.

Beraz, hauteskunde kanpaina abenduaren 5ean hasiko eta abenduaren 19an bukatuko da; alegia, haustekundeak baino bi egun lehenago.

Orain arte, Maria Guardiolak gutxiengoan agindu du parlamentuan, Voxeko 5 diputatuek koalizio gobernua utzi ostean.

Izan ere, PPk eta PSOEk 28 diputatu dituzte, eta Sumar Extremadurak, ordea, 4.

