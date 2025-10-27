Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko
Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21rako deitu ditu haustekundeak.
Maria Guardiola (PP) Extremadurako Gobernuko presidenteak hauteskundeak aurreratzeko deia egin du, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko. Horrenbestez, abenduaren 21ean izango dira haustekundeak.
Premiazko agerraldi batean, Guardiolak Gobernurako hauteskundeen deialdiaren berri eman du. Presidenteak azaldu du honakoak eskualdeak bizi duen "egoera ekonomiko eta sozial onenean" izango direla.
Beraz, hauteskunde kanpaina abenduaren 5ean hasiko eta abenduaren 19an bukatuko da; alegia, haustekundeak baino bi egun lehenago.
Orain arte, Maria Guardiolak gutxiengoan agindu du parlamentuan, Voxeko 5 diputatuek koalizio gobernua utzi ostean.
Izan ere, PPk eta PSOEk 28 diputatu dituzte, eta Sumar Extremadurak, ordea, 4.
Politikari buruzko albiste gehiago
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du
JxCateko zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpignan hirian egindako bileran. Erabakia militanteek berretsi beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.
Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"
Jesus Eguiguren PSE-EEko presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. Ekitaldian adierazi duenez, Franco bezala, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" da horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat.
Juntsen zuzendaritzak aho batez erabaki du Sanchez babesteari uztea
Erabakiaren inguruko galdeketa egingo dute alderdi barruan eta azken erabakia militanteek hartuko dute. Carles Puigdemontek agerraldia egingo du 17:00etan Perpinyà hirian zuzendaritzaren erabakiaren berri emateko. Espainiako Gobernuak lasaitasun mezua zabaldu du eta elkarrizketaren aldeko apustua egin du, Puigdemontek emango dituen azalpenen zain.
Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian
Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"
Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri.
Albiste izango dira: Juntsen erabakia, Urriko azken astelehena Gernikan eta Mileiren garaipena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren kontrako pintaketa “onartezinak” salatu ditu EAJk
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak eman du pintaketen berri. Goizean, "Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EH Bilduri.
Kolokan da berriro ere GOIDIa kudeatzeko jokabideari buruzko Mazonen bertsioa
Valentziako hedabide batek xehetasun gehiago eman ditu urriaren 29an presidenteak izandako mugimenduei buruz. Bien bitartean, Auzitegiak deklaratzera deitu du harekin bazkaldu zuen kazetaria, lekuko gisa.