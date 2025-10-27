Akordioa haustea
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du

JxCateko zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpignan hirian egindako bileran. Erabakia militanteek berretsi beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.

Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohi eta Juntseko buruak PSOE egin du Pedro Sanchezen inbestidura ahalbidetu zuen akordioaren hausturaren erantzule, eta bere alderdia "oposizioan" kokatuko dela iragarri du. JxCateko zuzendaritzak sozialistekin dituen akordioen haustura proposatu du aho batez Perpinyà hirian egin duen bileran. Erabaki hori militanteek berretsi beharko dute asteazken eta ostegun honetan egingo duten bozketan. Emaitza osteguneko 18:00etan jakinaraziko da.

Bileraren ostean, Puigdemontek galderarik gabeko agerraldia egin du hedabideen aurrean. Bertan azaldu duenez, sozialistek "ez dute akordio politikoak garaiz eta behar bezala gauzatzeko borondaterik" erakutsi eta horregatik hartu dute akordioak hausteko erabakia. Juntseko buruzagiaren arabera, PSOEk "bere garai eta erritmoak soilik jotzen ditu baliozkotzat".

Puigdemontek azaldu duenez, legegintzaldiaren erdian, Pedro Sanchezen inbestidura ahalbidetu zuen Bruselako Akordioa sinatu zenetik sozialistekin izan dituzten harremanen balorazioa egin du bere alderdiak.

Bere hitzetan, Juntsek ez du konfiantzarik Sanchezen gobernuan. "Agian konfiantza pertsonala dago, baina ez maila politikoan", ziurtatu du. Hala, PSOEren eta PPren artean aukeratzeko orduan, Juntsek "PSOE aukeratu" zuela gogorarazi du, baina PSCri aurpegiratu dio Bartzelonako Udalean popularrak aukeratu izana.

Horrez gainera, PSOErekin "duela bi urte irekitako bidea ontzat ematen duen emaitzarik ez" dela izan ziurtatu du. "Deskatalanizazioa", "desinbertsioaren aurreko pasibotasuna" edo "zerbitzu publikoen kolapsoa" aipatu ditu, besteak beste. Azkenik, "Kataluniari laguntzen ez dion inori" ez diotela "lagunduko" esan du.

Puigdemontek sozialistei gomendatu die "hausnartzeko" eta "herritarren aurrean nola jarraituko duten erantzuteko".  

Bestalde, Espainiako Gobernuak errespetu osoa agertu dio JxCat alderdiari Puigdemonten hitzak entzun ondoren, baina "bozketaz bozketa" lanean jarraitzeko eta hitz egiteko borondatea erakutsi du. Espainiako Gobernuko iturrien arabera, elkarrizketaren aldeko apustuari eutsiko diote.

Ildo beretik, PSOEko iturriek adierazi dute zubiak eraikitzeko tresna gisa ulertzen dutela politika. Gobernuak eta sozialistek "hitzartu zutena bete" dutela gogorarazi dute, "betiere gure esku" zegoenean, eta"beste batzuen esku dagoena bete dadin lanean ari" direla azpimarratu dute. Hala ere, edozein alderdi politikoren barne funtzionamendua erabat errespetatzen dutela adierazi dute.

Gainerako alderdien erreakzioei dagokionean, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du uste "Gobernua bihar eroriko denik". Hala ere, argitaratu duen ohar batean Pedro Sanchezi "ardurak bere gain hartzeko" eta "gehiengoak osatzeko lan egiteko" gomendatu dio. Juntsen erabakiak "Kongresuan gehiengo negatiboa" dagoela baieztatzen duela uste du eta gogoratu du "aurrekonturik eta gehiengorik gabeko Parlamentua ez dela denboran sostengarria". 

