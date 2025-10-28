AKORDIOAK

Juntsen hausturaren ondoren, zer?

Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.

EITB

Azken eguneratzea

Juntsek bete egin du agindutakoa: PSOErekin hautsi, eta Espainiako Gobernuaren bazkide izateari utzi dio. Carles Puigdemonten gidaritzapean Perpinyàn bildu den alderdiaren exekutibak oposizioaren blokera pasatzea erabaki du, Espainiako Gobernuak "bere konpromiso guztiak bete ez" dituela iritzita.

Puigdemontek galderarik gabeko agerraldian adierazi duenez, PSOEk "ez du haren alderdiaren konfiantza", eta, beraz, "ez dio botererik emango".

Kataluniako presidente ohiak aurreratu duenez, hausturak berehalako eragina izango du: "Aurrekontuak ez dira negoziatuko". Aldi berean, baztertu egin du PPri atea irekitzea eta zentsura-mozio bat babestea. "Ez diogu gure botorik emango Kataluniaren aurka doan ezein hautagairi", adierazi du.

Espainiako Gobernuak eta PSOEk lasaitasuna helarazi dute. Sozialistek adierazi dute Juntsekin lortutako akordioak "bete egin" dituztela, eta Moncloak esan du "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela. Ernest Urtasun Kultura ministro eta Sumarren bozeramaileak legegintzaldian "lortutako aurrerapausoak" gogorarazi ditu, eta Gobernuaren egonkortasuna defendatu du.

Gobernuaren gainerako kideek ere zuhurtziaz hitz egin dute. EAJko iturriek uste dute Juntsen erabakiak Kongresuan "gehiengo negatiboa" dagoela agerian jartzen duela, baina ez dute uste Gobernua "bihar goizean eroriko denik". Hala ere, Pedro Sanchezek "bere erantzukizuna onartu eta gehiengoak batzeko lan egin" behar duela ohartarazi dute, "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra ez baita oso iraunkorra".

Bestalde, PPk haustura aprobetxatu du azpimarratzeko Gobernuak ezin duela "berez eutsi" eta hauteskundeak deitzeko agindu dio. EH Bilduk, oraingoz, isilik jarraitzen du, Sanchezen eta bloke independentistaren hurrengo mugimenduak ezagutzeko zain.

Eta, orain, zer? Horixe da Madrilen eta Bartzelonan dabilen galdera. Hausturak ziurgabetasun-fase berri bat ireki du legegintzaldian, aurrekontuak blokeatuta eta gobernatzeko benetako gaitasuna lehen aldiz arriskuan ikusten duen exekutibo batekin.

