Juntsen hausturaren ondoren, zer?
Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.
Juntsek bete egin du agindutakoa: PSOErekin hautsi, eta Espainiako Gobernuaren bazkide izateari utzi dio. Carles Puigdemonten gidaritzapean Perpinyàn bildu den alderdiaren exekutibak oposizioaren blokera pasatzea erabaki du, Espainiako Gobernuak "bere konpromiso guztiak bete ez" dituela iritzita.
Puigdemontek galderarik gabeko agerraldian adierazi duenez, PSOEk "ez du haren alderdiaren konfiantza", eta, beraz, "ez dio botererik emango".
Kataluniako presidente ohiak aurreratu duenez, hausturak berehalako eragina izango du: "Aurrekontuak ez dira negoziatuko". Aldi berean, baztertu egin du PPri atea irekitzea eta zentsura-mozio bat babestea. "Ez diogu gure botorik emango Kataluniaren aurka doan ezein hautagairi", adierazi du.
Espainiako Gobernuak eta PSOEk lasaitasuna helarazi dute. Sozialistek adierazi dute Juntsekin lortutako akordioak "bete egin" dituztela, eta Moncloak esan du "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela. Ernest Urtasun Kultura ministro eta Sumarren bozeramaileak legegintzaldian "lortutako aurrerapausoak" gogorarazi ditu, eta Gobernuaren egonkortasuna defendatu du.
Gobernuaren gainerako kideek ere zuhurtziaz hitz egin dute. EAJko iturriek uste dute Juntsen erabakiak Kongresuan "gehiengo negatiboa" dagoela agerian jartzen duela, baina ez dute uste Gobernua "bihar goizean eroriko denik". Hala ere, Pedro Sanchezek "bere erantzukizuna onartu eta gehiengoak batzeko lan egin" behar duela ohartarazi dute, "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra ez baita oso iraunkorra".
Bestalde, PPk haustura aprobetxatu du azpimarratzeko Gobernuak ezin duela "berez eutsi" eta hauteskundeak deitzeko agindu dio. EH Bilduk, oraingoz, isilik jarraitzen du, Sanchezen eta bloke independentistaren hurrengo mugimenduak ezagutzeko zain.
Eta, orain, zer? Horixe da Madrilen eta Bartzelonan dabilen galdera. Hausturak ziurgabetasun-fase berri bat ireki du legegintzaldian, aurrekontuak blokeatuta eta gobernatzeko benetako gaitasuna lehen aldiz arriskuan ikusten duen exekutibo batekin.
Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen
Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.
Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko
Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21erako deitu ditu haustekundeak.
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du
JxCaten zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpinyà hirian egindako bileran. Erabakia militanteek onartu beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.
Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"
Jesus Eguiguren PSE-EEko presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. Ekitaldian adierazi duenez, Franco bezala, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" da horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat.
Juntsen zuzendaritzak aho batez erabaki du Sanchez babesteari uztea
Erabakiaren inguruko galdeketa egingo dute alderdi barruan eta azken erabakia militanteek hartuko dute. Carles Puigdemontek agerraldia egingo du 17:00etan Perpinyà hirian zuzendaritzaren erabakiaren berri emateko. Espainiako Gobernuak lasaitasun mezua zabaldu du eta elkarrizketaren aldeko apustua egin du, Puigdemontek emango dituen azalpenen zain.
Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian
Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"
Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri.