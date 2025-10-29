Aniversario de la DANA
Carlos Mazón: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"

Euskaraz irakurri: Carlos Mazon: "Gauza batzuek hobeto funtzionatuko zuten"
EITB

Última actualización

En su declaración institucional con motivo del primer aniversario de la DANA de Valencia, el president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón ha anunciado que el 29 de octubre será el Día de Recuerdo a las Víctimas de la DANA, una jornada de luto oficial en toda la Comunidad Valenciana. 

De la sintonía al choque: la bronca política, en el centro de la DANA

Se cumple un año de la tragedia que dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad de Valencia.  Aunque a primera hora de aquel fatídico 29 de octubre la previsión meterológica alertaba de fuertes lluvias, los protocolos fallaron y la magnitud de la tragedia desbordó todas las previsiones. La gestión de aquel día se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes en el cruce de acusaciones entre Gobierno español y PP. 
