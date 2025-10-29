DANAren urteurrena
Carlos Mazon: "Hainbat gauzak ez zuten espero bezala funtzionatu"

En su declaración institucional con motivo del primer aniversario de la DANA de Valencia, el president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Urriak 29 GOIDIaren Biktimak Oroitzeko Eguna izendatu dutela iragarri du Carlos Mazon Valentziako presidenteak, Valentziako GOIDIaren lehen urteurrenaren harira egindako agerraldian.

Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa Politika Alerta Meteorologikoak

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean

Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik.  Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da. 

