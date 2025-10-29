Sánchez admite que la multirreincidencia es un problema de seguridad y promete "culminar" la ley para endurecer penas
Así ha respondido durante la sesión de control del Congreso a la pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien ha reclamado medidas legislativas y más medios judiciales para frenar la sensación de impunidad por los hurtos reiterados.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles que uno de los problemas de seguridad principales es la multirreincidencia, ha asegurado que su Ejecutivo "toma muy en serio la seguridad como bien público" y se ha comprometido a "culminar" la tramitación de la proposición de ley de Junts para endurecer las penas a delincuentes reincidentes.
Así ha respondido durante la sesión de control del Congreso a la pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien ha reclamado al presidente "que se tomen medidas, también legislativas", aludiendo a que existen dos proposiciones de ley sobre la materia, una de ellas de Junts, a la espera de tramitación tras admitirse a trámite en el Congreso hace un año y terminarse el plazo de enmiendas.
Vaquero ha advertido de que la multirreincidencia "genera sensación de impunidad" y "de que el trabajo policial no sirve", subrayando la necesidad de "distanciarse del alarmismo y los bulos" y de "contar con instrumentos y medios para que los hurtos sean juzgados en tiempo y forma".
En su respuesta, Sánchez ha afirmado que entre 2018 y 2025 el Gobierno ha aumentado la inversión en seguridad un 30 %, con 1.600 millones de euros adicionales, lo que se ha traducido en un incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta casi 257.000 agentes, "su máximo histórico".
El jefe del Ejecutivo ha señalado además que se ha impulsado una "modernización profunda de la Justicia", con más secciones especializadas y casi el doble de plazas de jueces y fiscales que con Rajoy, para agilizar los procedimientos judiciales "y perseguir con más eficacia a los delincuentes".
