Delituak behin eta berriz egiten dituzten gaizkileentzako zigorrak handitzea agindu du Sanchezek 

Segurtasun arazoa dela onartuta, Juntsek aurkeztutako lege proposamenaren tramitazioa burutuko duela hitzeman du Espainiako gobernuburuak. EAJk egindako galdera bati erantzunez egin du iragarpena Sanchezek. 

pedro sanchez congreso efe
Pedro Sanchez, gaur, Kongresuan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak asteazken honetan adierazi du segurtasun arazorik nagusietako bat delituak behin eta berriz egiten dituzten gaizkileena dela. Horri lotuta, delituak errepikatzen dituztenentzako zigorrak gogortzeko asmoz, Juntsek aurkeztutako lege proposamenaren tramitazioa burutzea agindu du.

Horrela erantzun dio Maribel Vaquero EAJko bozeramaileak segurtasunari buruz egindako galderari. Diputatu jeltzaleak neurriak eskatu dizkio presidenteari, baita ekimen legegileak ere. Ildo horretan, gogoratu du gaiari buruzko bi lege proposamen daudela mahai gainean (horietako bat Juntsek aurkeztutakoa), tramitazioaren zain. 

Vaquerok ohartarazi duenez, behin eta berriz delituak egiten dituztenak kalean ikusteak "zigorgabetasun" sentipena sortzen du. Hori dela eta, ebasketak garaiz eta behar bezala epaitzeko "tresnak eta bitartekoak" behar direla azpimarratu du alarmismoak eta albiste faltsuak alboratzeko. 

Sanchezek, bere aldetik, erantzun dio 2018tik 2025era Espainiako Gobernuak % 30 handitu duela segurtasunean egindako inbertsioa (1.600 milioi euro gehiago). Are gehiago, gaur gaurkoz 257.000 polizia agente daudela azpimarratu du, inoizko gehiena.

Halaber, Rajoyren garaian baino ia bi aldiz fiskal eta epaile gehiago daudela nabarmendu du. 

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Diputatuen Kongresua Delituak Politika

