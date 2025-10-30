DECLARACIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Díez Antxustegi: "Es momento de negociar, pero no estamos para pelearnos con otros grupos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegi: "Negoziatzeko unea da, baina ez gaude beste talde batzuekin borrokatzeko"
author image

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco ha puesto en valor que "Euskadi va a tener presupuestos en un momento de incertidumbre global".

EAJ-PNV Presupuestos vascos 2025 Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X